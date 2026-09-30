Fon krizinin sarstığı AKP’de, istifa eden eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanı sıra yeni isimler de gündeme geldi.

Halen Genel Merkez’de üst düzey yönetici olan iki ismin de Kaya gibi fondan büyük paralar kazandığı iddiası tartışılıyor.

Bu yöneticilerin de yakında açığa çıkacağı belirtilirken, ‘Türkiye Yüzyılı’ kampanyasında yer alan ve Erdoğan ile yakın çalışan bir kişinin de fon vurgununda adı geçiyor.

Büyük finans dolandırıcılığı AKP’de sarsıntı yarattı. Eski Bakan Kaya’nın istifa etmesine rağmen parti içinde tartışmalar sürüyor. Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da yer aldığı bazı WhatsApp gruplarında, AKP’li isimler parti yöneticilerine ve önlem almayan yetkililere sert eleştirilerini sıralıyor.

1.3 TRİLYON LİRA

Borsa fon manipülasyonu ile en az 515 bin yatırımcının 25-27 milyar dolarının (1.2-1.3 trilyon TL) buharlaştığı belirtiliyor. Ankara kulislerinde, fon vurgununa danışmanı aracılığı ile adı karışan ‘kırmızı plaka’ sahibi bir Bakan da olduğu konuşuluyor. Bazı üst düzey bakanlık yöneticilerinin de adı geçiyor.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya dışında, AKP Genel Merkezi’ndeki iki yöneticinin de fon skandalına adının karıştığı belirtiliyor. Fon krizinin ortaya çıkmasından sonra AKP içinde ve Kabinede görev alan bazı isimlerle ilgili özel bilgiler de sosyal medyada yazılmaya başladı. Erdoğan sonrasına hazırlanan, partide güç merkezi haline gelen isimlerin, fon vurgunu üzerinden yıpratılmak istendiğine vurgu yapılıyor.