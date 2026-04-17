Savaş yüzünden yaşanan petrol zamları vatandaşla birlikte devleti de akaryakıttan vurdu. Gıda ve giyim de savaştan en fazla etkilenen alanlar oldu. Savaş kaynaklı zam sağanağı ise kamu bütçesine yaradı. Vergi zamları, yılbaşı zamları ve geçen ay savaşla birlikte fiyatların yükselmesi sonucu devletin KDV gelirleri neredeyse yüzde 127 arttı. Eşel mobil sistemi nedeniyle devlet akaryakıt Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) kayıp yaşasa da tütüne gelen zamlar ÖTV kaybını kısmen de olsa telafi etti.

GEÇİŞ MALİYETİ %173 ARTTI

Bu yılın ilk 3 aylık döneminde devletin mal ve hizmet alımları için ödediği para yüzde 42, tüketime yönelik mal ve hizmet alımlarına ödediği para da yüzde 53 arttı. Devlet geçen yıl mart ayında satın aldığı akaryakıta 661 milyon lira öderken akaryakıt fiyatlarının arttığı bu yılın mart ayında ise yüzde 88 artışla 1 milyar 246 milyon lira verdi. Aynı dönemde devletin yolcu taşıma maliyeti yüzde 38, yük taşıma maliyeti yüzde 47 arttı. Şirketlerin işlettiği Deli Dumrul köprü ve otoyollarını kullanan kamu araçlarının geçiş maliyeti de yüzde 173 artarak 17 milyondan 47 milyon liraya yükseldi.

Akaryakıtta ÖTV’den 36 milyar geldi

- Akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artış üzerine eşel mobil sistemine geçildi. Devletin bu nedenle büyük vergi kaybı yaşayacağı belirtiliyordu. Ancak martta ÖTV geliri geçen yıla göre yüzde 12 artarak 32.5 milyar liradan 36.3 milyar liraya çıktı. ÖTV sayesinde 7.2 milyar lira da KDV geliri elde edildi. Sigaraya yapılan zamlar devletin ÖTV gelirlerinde yüzde 100’e varan oranlarda artış sağladı.