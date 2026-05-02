Ülkemizde milyonlarca insanın geçim krizine çare üretemeyen iktidar, binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere zenginlik dağıtıyor. 2025’te dış ülkeleri kalkındırmak için 7.5 milyar dolarlık yardım yapan AKP, son olarak Somali’ye milyonlarca doları hibe edecek. İktidar, Somali’ye yardımda dünyada zirveye oynuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre Afrika ülkesi Somali’ye aylık 2.5 milyon doları aşmayacak şekilde 30 milyon dolar (1 milyar 355 milyon lira) hibe edilecek. Bu karar, Somali’ye yapılan yardımların en son örneği oldu. AKP, 2020’de Somali’nin Uluslararası Para Fonu’na olan borcunu kapatmak için 3 milyon 487 bin dolarlık hibe sağlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’de yaptığı açıklamada Somali’ye toplam 1 milyar doları aşan yardım yaptıklarını söylemişti. Somali’ye yapılan yardımlar, yalnızca maddi boyutta kalmıyor.

YARDIMDA 7’NCİYİZ

Önümüzdeki hafta TBMM’nin onayına sunulacak anlaşmaya göre iktidar, Ankara İncek’te 5 bin metrekarelik bir arsayı Somali’ye hibe edecek. Bunun yanı sıra eğer anlaşma kabul edilirse üç bin metrekare büyüklüğünde büyükelçilik binaları inşa edilecek. Türkiye, Somali’nin kara sahalarında petrol ve doğalgaz arıyor. AKP’nin borcunu silerek yardım ettiği ülkeler Somali’yle sınırlı kalmıyor.

Geçen yıl Kırgızistan’ın 58 milyon dolarlık borcunun silindiği haberleri medyaya yansımıştı. Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre 2025’te dünyanın en çok yardım yapan 7’nci ülkesi oldu.

AKP, dünyayı kalkındırdı

Ekonomi yönetimi yurt dışında sermaye ararken Türkiye, 2025’te de dünyanın en çok dış yardım yapan ülkelerinden biri oldu. OECD’nin öncü verilerine göre Türkiye, geçen yıl, dış ülkelere 7 milyar 522 milyon dolarlık kalkındırma yardımı yaptı. Korumacılık önlemlerinin damgasını vurduğu 2025’te küresel çapta yapılan dış yardımların büyüklüğü 212 milyar dolardan, 174 milyar dolara indi. Türkiye’nin yaptığı yardım tutarı ise 1 yılda 125 milyon dolar arttı. Yüzde 99.4’ü hibe yoluyla yapılan yardımların hangi ülkelere gittiği açıklanmadı.