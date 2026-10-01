Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve 25 maddeden oluşan kanun teklifi taslağının, ekim veya kasım ayında TBMM Başkanlığına sunulması hedefleniyor.

Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan fon çerçevesinde; tütün mamulleri, şekerli içecekler ve yüksek kalorili atıştırmalıklardan belirli oranlarda kesinti yapılması planlanıyor.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE PAKET BAŞINA 20 TL KESİNTİ

Taslağa göre, paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 TL, kilo işi satılan paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 TL katkı payı alınması tasarlandı.

Türkiye genelinde yıllık ortalama 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi dikkate alındığında, söz konusu kesinti kanalıyla fona yıllık yaklaşık 110 milyar liralık kaynak aktarılması hesaplanıyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER VE ATIŞTIRMALIKLAR DA KAPSAMDA

Hazırlanan taslak, finansman kaynağını yalnızca tütün ürünleriyle sınırlandırmıyor. Düzenleme kapsamında diğer gıda gruplarından da kesinti yapılması yer alıyor:

Şekerli İçecekler: İçerdikleri şeker oranına bağlı olarak 100 mililitre başına 5 TL’ye kadar,

Atıştırmalık Ürünler: Aşırı tüketimi önerilmeyen gıdalardan satış fiyatının yüzde 20’si oranında katkı payı alınması öngörülüyor.

TOPLANAN KAYNAK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK

Elde edilen bütçenin doğrudan halk sağlığını koruyucu ve geliştirici projelere yönlendirilmesi hedefleniyor. Bütçenin aktarılacağı öncelikli alanlar şu şekilde sıralanıyor:

Okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele çalışmaları,

Diş sağlığı taramaları, spor altyapı yatırımları ve sağlıklı yaşam projeleri,

Sigara bırakma polikliniklerinin teknik kapasitelerinin artırılması ve nikotin tedavileri,

Akciğer kanseri ile KOAH gibi tütüne bağlı hastalıkların erken teşhis, tarama ve tedavi süreçleri.

TEKLİF SONBAHARDA TBMM GÜNDEMİNE GELECEK

Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanan 25 maddelik teklif taslağının, AKP grubunda yürütülecek teknik incelemelerin ardından son hali verilerek sonbahar döneminde Meclis gündemine sunulması bekleniyor.