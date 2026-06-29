AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, Turkuvaz Grubu ve SÖZCÜ’yü hedef alan Tamar Tanrıyar için “Mevzu hayli derin” yorumu yaptı:

“Bir süredir devlet içi kimi odakların Cumhurbaşkanımızın gücünü istismar ederek gayrinizami oluşumlar içinde olduğunu yazıp duruyorum. CHP’ye vurarak sözüm ona kendilerine siyasal meşruiyet sağlayanlar, şimdi ince işçilikle Cumhurbaşkanımızın etrafına yöneldiler... Berat Albayrak’a yönelik itibar suikasti, tehdidin boyutunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Mevzu bir sosyal medya paylaşımı değil, hayli derindir.”

AKP eski MKYK üyesi Mücahit Birinci de Tanrıyar’ın bu iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

“Seni kim konuşturuyor?.. Bir de hadsizce süre veriyor. Dört günmüş... Turkuvaz gazete dağıtımını kendi dünya görüşüne göre mi düzenleyecek? Kesmezlerse ne yapacaksın? Kimi tehdit ediyorsun?”

Gazeteci Dilek Güngör: Kadın videoyu çekip tekneye binmiş, gidiyor, artık nereye gidiyorsa...Bulunursa bu operasyonu kimin adına çektiğini söyletirler! Bu kadına (Tamar Tanrıyar) bugüne kadar kim meşrutiyet verdi? Herkese parmak sallama cüretini nerden buluyor, bu da soruşturulmaya değer!

Gazeteci Zafer Şahin: Bu kişi bu cesareti, kameraya anlatsın diye bu iftira metinlerini kimlerden alıyor? Asıl kripto, asıl üzeri örtülmek istenen operasyon ortada: Yasal bir zorunluluk olan gazete dağıtımını bahane edip Turkuvaz Medya’yı CHP ile yan yana göstermeye çalışan kurgu. O metni senin eline tutuşturan da işte bu kurgunun sahibi.