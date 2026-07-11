Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i görevden alacağı ileri sürüldü. İktidara ve Kılıçdaroğlu’na yakın medya TGRT’ye çıkan gazeteci Mustafa Yavuz, pazartesi günü CHP’de grup seçimlerinin yapılacağını ileri sürdü. Mustafa Yavuz, “Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak” dedi.

İSİM BELLİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gazeteci Mehmet Faraç da Mustafa Yavuz’un iddialarını doğruladı. Özgür Özel’in yerine gelecek ismin şimdiden netleştiğini ileri süren Mehmet Faraç, “Özgür Özel’in yerine gelecek yeni grup başkanı belli. Bu isim CHP’nin içerisindeki çok köklü, sembol isimlerden biri” dedi. Genel Merkez kaynakları ise bu iddiaları yalanladı. SÖZCÜ TV muhabiri Emre Sercan İke’ye konuşan kaynaklar ayı içinde durumların netleşeceğini belirtti, “Çift başlılık devam ederse gerekeni yaparız” dedi.