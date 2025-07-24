215 gündür kamu çerçeve protokolünün sonuçlanmasını bekleyen 600 bin kamu işçisi için kötü haber geldi. Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etmişti. Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16.67 oranında zam alacaktı. Ancak kamu işvereninin ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekerek ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif ettiği öğrenildi. Yüzde 24’lük zam teklifinden de memnun olmayan işçileri hüsrana uğratan bu son teklif, Türk-İş ve Hak-İş’in şubat ayında hükümete sunduğu teklifin yarısı kadar bile etmiyor.

TALEP YÜZDE 50 ZAM

İşçi tarafının iktidara sunduğu taslakta, günlük en düşük ücretin 1.800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep edilmişti.