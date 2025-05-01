AKP’nin 23 yıllık iktidarı boyunca, işçilere güvencesizlik, yoksullaşma, uzun çalışma saatleri dayatıldı, grev hakkı engellendi. İşçiler, bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne alın terini hiçe sayan politikaların gölgesinde girdi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Emekçiler olarak, bu düzenin sürmesini isteyen siyasal iktidara karşı ‘ayaktayız’ diyoruz” dedi. Ülkenin kaynaklarının herkese yeteceğini söyleyen Çerkezoğlu, “Yeter ki ülkeyi yönetenler, rakiplerini alt etmek için ülkenin döviz birikimini bir gecede harcamasın” diye konuştu. Açlık sınırının 23 bin TL’yi geçtiğini, yoksulluk sınırının 80 bin TL’ye yaklaştığını belirtirken gerçek işsiz sayısınında 12 milyona dayandığını ifade eden Çerkezoğlu, “Resmi verilere göre dahi asgari ücret 2025’in ilk üç ayında enflasyon karşısında 2.224 TL eridi. Türkiye enflasyonda OECD birincisi oldu” dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu

DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ

“Türkiye asgari ücretliler ülkesi, patronundan daha çok vergi veren işçiler ülkesi, tutuklu siyasetçiler ülkesi, okula aç giden çocuklar ülkesi haline getirilmişken 1 Mayıs’a gidiyoruz” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, “Ülkenin kaynakları herkese yeter. Yeter ki ürettiklerimiz bir avuç azınlığa/sermayeye peşkeş çekilmesin, ülkeyi yönetenler siyasi rakiplerini alt etmek için ülkenin döviz birikimini bir gecede harcamasın. Sendikalı olabilelim, hakkını savunanın kapısına kimse dayanmasın. Emekçiler olarak, bu düzenin sürmesini isteyen siyasal iktidara karşı ‘ayaktayız’. İşçilerin, emekçilerin, bu ağır tabloyu yaşadığı süreçte 1 Mayıs’a gidiyoruz. 1 Mayıs demokrasi ve adalet mücadelesinin ta kendisidir” diye konuştu.

19 Mart’la büyüyen adalet çığlığı

İktidarın emek düşmanı politikaları sonucunda yaşanan vahim tabloya dikkat çeken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Türkiye’de oluşan bu tablo; 19 Mart sonrası büyüyen adalet ve demokrasi mücadelesi işçi sınıfının, emekçilerin ve emeklilerin en kitlesel ve yaygın biçimde bir araya gelip haklarını talep edeceği 1 Mayıs’ı yaratacak” dedi. “1 Mayıs’ta bir kez daha ayağa kalktığımızı gösterip İstanbul Kadıköy’de, ‘Biz kazanacağız’ diyeceğiz” diyen Çerkezoğlu, “Adaletsizliğin, haksızlığın ve hukuksuzluğun sonunu biz emekçiler getireceğiz” dedi.

Greve, yasak örgütlenmeye engel

Emekçilerin, siyasal iktidarın emek düşmanı politikaları sonucu büyük bir adaletsizlik, hukuksuzluk ve yoksulluk düzenine mahkum edildiğini söyleyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Hayat pahalılığından yoksulluğa, işsizlikten geleceksizliğe kadar bu ülkenin emekçileri olarak düzenin tüm faturası bizim üzerimize yıkılıyor” ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu, “Geçen yıl 1 Mayıs’tan bu yana geçen sürede emekçilerin grevleri ‘erteleme’ adı altında yasaklandı. Örgütlenme hakkının önündeki engeller kaldırılmadı” ifadelerini kullandı.