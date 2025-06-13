İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı aralık ayı araştırmasında katılımcılara "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

25 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı ankette AKP yüzde 34,9 ile birinci parti olurken CHP yüzde 31,6 ile ikinci sırada yer aldı.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI

DEM Parti yüzde 11,7 ile üçüncü sırada yer alırken MHP'nin yüzde 6,1 ile baraj altında kaldığı görüldü.

Diğer sonuçlar ise şöyle:

İYİ Parti: %6,2

YRP: %2,1

Zafer Partisi: %1,5

BBP: %1,0

Vatan Partisi: %0,9

A Parti: %0,7

Saadet Partisi: %0,7

Memleket Partisi: %0,4

Diğer: %2,2