İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi dikkat çeken bir haberi manşetinden duyurdu.

TBMM’de kurulacak komisyon önümüzdeki hafta çalışmalarına başlayacak. Komisyonun ana gündemi silah bırakan terör örgütü ve üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması olacak. Toplantılar basına kapalı gerçekleşecek.

Gazetenin aktardığı bilgilere göre AKP kaynakları, şu anda mevzuatta silah bırakan örgüt üyelerinin durumu ile ilgili bir düzenleme olmadığını belirterek, şunları söyledi:

SİLAH BIRAKMA YASASI

Etkin pişmanlık düzenlemesi bu durum için yeterli değil. Bu nedenle ayrı bir yasa çıkarılacak ve bu yasa bir anlamda ‘Silah Bırakma Yasası’ olacak.

Yasada, terör örgütü üyelerinin silah bırakması hâlinde, teyidinin nasıl yapılacağı, silah bırakanlar hakkındaki suçlamalarla ilgili ne yapılacağı; yargılamaların ne olacağına yönelik düzenlemeler olacak.

SUÇLAMALAR KALDIRILACAK

Bir terör örgütü üyesi silah bıraktıysa ve bu doğrulandıysa, bu kişi hakkında varsa devam eden yargılama, soruşturma veya kovuşturma düşecek.

Yani, terör örgütü üyeliği suçlaması kaldırılacak ve bir ceza almayacak.

PKK'LILARIN EĞİTİMLERİ VE İŞ HAYATLARI İÇİN PAKET HAZIRLANACAK

Komisyon, silah bırakan ve Türkiye’ye dönen PKK’lıların toplumsal entegrasyonuna ilişkin de öneri paketi hazırlayacak. Her bakanlığın bu konuda yapması gereken çalışmalara yer verilecek.

PKK’lıların eğitimleri, iş hayatları, askerlikleri dahil olmak üzere her alanda bir paket hazırlanacak.