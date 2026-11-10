Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı merak konusu olurken, en düşük emekli aylığı ve memur emeklisi maaşlarına ilişkin dikkat çeken rakamlar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir önceki Kabine toplantısının ardından yaptığı “Emeklilerimizin durumunu iyileştireceğiz” açıklamasıyla başlayan zam tartışmalarına ilişkin konuşan yandaş gazeteci Sinan Burhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve bazı bilgiler aldığını belirtti.

Burhan, edindiği bilgiler doğrultusunda en düşük emekli aylığının 33 bin TL ile 35 bin TL arasında olabileceğini iddia etti.

Burhan şunları söyledi:

-Benim edindiğim izlenim, Sayın Bakan emeklinin, özellikle işçi ve Bağ-Kur emeklisinin yanında olacaklarını ifade etti.

- Bunun dışında kişisel kaynaklarımdan, sendikalar ve bürokrasiyle görüşmelerimden edindiğim bilgi; yeni düzenlemeyle en alt sınırın 33.000 TL ile 35.000 TL arasında olacağı yönünde.

-En düşük 33.000 TL, üstünün de çok kuvvetli bir oranda görüleceğini söyleyebilirim.

Burhan ayrıca yayında kendisine sorulan “Emekli maaşlarında çalışan emekli ile çalışmayan emekli arasında bir ayrım yapılacak mı?” sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

-Bunlar çok teknik konular fakat çalışan emekli ile çalışmayan emekli arasında yaşa bağlı bir ayrım düşünülüyor.

-Şimdi adam 60-65 yaşında zaten çalışamıyor, ama 45 yaşında emekli olmuş adam çalışıyor.

-Burada çalışıp çalışmama değil, yaş kriteri önemli olacak.