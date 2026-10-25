Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir dönem iktidara yakın medyada yer alan Ardan Zentürk hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Zentürk'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması yöneltildi.

Soruşturmaya hangi paylaşımların konu edildiği ve incelemeye alınan ifadelerin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Zentürk, son sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ülke, gördüğümüz kadarıyla tarihin en büyük servet transferini yaşamış. Bunu toparlamak çok zor, ülke büyük çöküş yaşıyor. Merak edilen konu: Bu kadar büyük parayı tek bir elde biriktirmenin gelecekteki stratejisi ne? Bilin: Bu işi çözüyoruz diyen soygundaki ele başıdır. Devletin onayı olmadan bu yaşanmaz."

Zentürk, bir dönem iktidara yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmış ve 24 TV'de program sunuculuğu üstlenmişti.