Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, bölgesel asgari ücrete geçilmesi halinde patronların hileyle İstanbul da dahil ülke genelinde çalışan tüm işçilerinin ücretlerini en düşük bölgedeki asgari ücret seviyesine indireceğini söyledi. Arslan, patronların bölgesel asgari ücreti Doğu ve Güneydoğu illerinde daha düşük ücretlerle işçi çalıştırmak için istediklerini, ancak kafalarının arkasındaki asıl niyetin bütün işçilerin ücretini olabildiğince düşürmek olduğunu belirtti.

2027 İÇİN DERTLİ

Arslan, “Bölgesel asgari ücret yasalaşırsa, patronlar işçi ücretlerini tümden düşürmek için şirketlerinin merkezini asgari ücretin en düşük olduğu illere taşır. Böylece işçi İstanbul’da da çalışsa Hakkari’de de çalışsa şirket merkezinin olduğu ildeki bölgesel asgari ücrete tabi olacağı için en düşük ücrete mahkum edilir” dedi. Mahmut Arslan ayrıca 2027 yılı asgari ücretinin düşük belirlenmemesi için şimdiden harekete geçilerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretli, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilirken patronundan daha çok fazla vergi öderken bu düzenlemeler sorunu çözmez” dedi. Çerkezoğlu, bölgesel asgari ücretin, mevcut asgari ücreti daha da aşağı çekeceği uyarısında bulundu.