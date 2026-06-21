Mahkeme tarafından CHP'ye Genel Başkan atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SÖZCÜ TV programında soruları yanıtlamasının ardından iktidara yakın medyadaki bazı isimlerin SÖZCÜ Medya Grubunu ve patronu Burak Akbay'ı hedef alan iftiralara karşı SÖZCÜ Medya Grubu'ndan 'Hodri Meydan' yanıtı geldi. Medya Grubu Avukatı Av. Ersan Barkın, Serap Belovacıklı'nın sunduğu Hafta Sonu Ana Haber programına bağlanarak "60 Milyon Dolar Kredi alındı" iftirasına yanıt verdi

İftiralara yanıt hem Hafta Sonu Ana Haber programı sunucusu Serap Belovacıklı hem de SÖZCÜ Medya Grubu Avukatı Av. Ersan Barkın'dan geldi.

SÖZCÜ TV Hafta Sonu Ana Haber programı sunucusu Serap Belovacıklı şu ifadeleri kullandı:

"İFTİRA ATANLAR NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR"

- Kılıçdaroğlu'na sorulan sorular herkesin aklında olan sorulardı ve arkadaşlarımız da bu soruları yönelttiler. SÖZCÜ TV'ye CHP tarafından hiçbir şekilde para verilmediğini de söyledi. Böyle iddialar vardı değil mi? Hatta SÖZCÜ TV'de çalışan ben dahil bazı isimlerin para aldığımız iddia edildi. Hepimiz dedik ki "SÖZCÜ TV olarak buyurun açıklayın." Kılıçdaroğlu 'SÖZCÜ TV'ye tek kuruş para verilmediğini hiçbir sözleşme yapılmadığını' söyledi. Dolayısıyla bize iftira atmaya çalışanlar ne yapacaklarını şaşırdılar.

"İFTİRALAR BİR MİLİM GERİ ATTIRAMAYACAK"

- Bu defa yandaşlar SÖZCÜ TV'nin patronu Burak Akbay'ı hedef aldılar. Yapılan bu algı operasyonu, attığınız bu iftiraların hiçbir bize bir milim geri adım attırmayacak.

"SÖZCÜ'NÜN ARKASINDA HALK VAR"

- Kendisine gazeteci diyen, hiçbir zaman hatırlamadığımız, ne iş yapardı diye düşündüğümüz isimler görüyoruz. Diyorlar ki, "Kim var arkalarında"

- Şunu söyleyeceğiz, arkanızda kim var diye sordunuz Türkiye'nin tamamı var, halk var. Bu televizyon 10 gün kapandığında bu insanlar SÖZCÜ Gazetesi'nden 5'er 10'ar alarak SÖZCÜ Gazetesi'ne destek oldular. Sizin hiçbir zaman anlayamayacağınız, idrak edemeyeceğiniz, halkın sesini sözünü, kimseden bir kuruş almadan, parayla haber yapmadan, duyuran SÖZCÜ TV'nin arkasında vatandaş var millet var."

SÖZCÜ Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, SÖZCÜ Medya Grubuna atılan 60 Milyon dolarlık kredi iftirasına ilişkin şunları söyledi:

"- Aslında siz bir Cumhuriyet Aydını olarak ben de SÖZCÜ Medya Grubu'nda vekillik eden biriyim ama bugünkü konumumu şöyle ifade edeyim: Bu bir tarihsel sorumluluk. Tercüman-ı Hakikat ile Mithat Paşa'ya kumpas yapmışlardı, bir başka Tercüman ile İlhan Selçuk'a kumpas yaptılar. Daha sonra Taraf sürecini biliyorsunuz.

"BIRAKIN 60 MİLYON DOLARI TEK KURUŞLUK KREDİ YOK"

"- Gereksiz itibar vermek istemem kimseye belki de bu itibarı edinmek için bu suçlamalarda bulunuyorlar. Bugün itibar ettikleri kişilerin kendi medya grubunun patronları ile ilgili çok yakın zamanda isnat etmiş oldukları şeyler de vardı. SÖZCÜ ve Burak Akbay ile ilgili bu isnatlara değer veriyorlarsa eğer kendi patronları ile ilgili isnatlara benzer biçimde değer vermeleri gerekiyor.

- 60 milyon doların ne olduğu ile ilgili bir değerlendirmeleri yok herhalde bu paranın neye karşılık olduğuyla ilgili. Bırakın 60 milyon doları SÖZCÜ Medya Grubu'nun herhangi bir kamu bankasından çekmiş olduğu tek bir kuruş kredi yok. 60 milyon dolar zaten yok. Özel Bankaların herhangi birinden 60 milyon veya ona yakın herhangi bir değerde çekilmiş kredi de yok. Az önde ifade ettiniz toplum miktar Estetik A.Ş. ve Çağdaş Yayıncılık A.Ş.'nin toplamda 2009'dan itibaren ödemiş olduğu Kurumlar Vergisi tutar 1 Milyar TL'ye yakın."

"ÖDEDİKLERİ VERGİ KADAR KONUŞSUNLAR"

"- Bu şu anlama geliyor: Yüzde 20 kurumlar vergisi kesildiğini hesaba kattığınızda SÖZCÜ Medya Grubu 5 milyar TL kazanç elde etmiş. Bu aynı zamanda başka bir sonuca ulaştırmış bizi, tek kuruş vergi borcu yok. Tek kuruş SGK pirim borcu yok. Yatırımların tamamını Türkiye'ye yapmış. Toplam 30-40 milyon dolar civarı bir yatırım tutarı var. Modern devletlerde bu neviden şirketler ödedikleri vergi kadar konuşurlar, kaçırmadıkları vergi ile konuşurlar, bu kurumlar da kamu borçlarını açıklamalılar. Devlete ödedikleri vergiyi açıklamalılar ve herkes ödedikleri vergi kadar konuşsun.

- Son olarak da şunu ifade edeyim. Belediyelerle ilgili iddialar var. Kayyum sürecinden sonra CHP'de eski yönetime ilişkin isnatlar var. İçtenlikle söyleyeyim hiç kurnazlık yaparak değil. SÖZCÜ Medya Grubu'nun nesnel olarak CHP ya da başka bir parti tarafından yöneltilen bir belediyeye tek kuruşluk ilişkisi yok. Haber yapmak yada başkaca bir konuda Belediyeler veya iştirakleri ile yapılmış tek kuruşluk bir anlaşma yok. Belediyelerle ilişkilendirecek bir durum da yok. SÖZCÜ Medya Grubu belediyelerin desteği ile ayakta kalan bir kurum değil, kimi desteği ile ayakta kaldığını az önce siz açıkladınız."

"SÖZCÜ'YE ÇIKMAK İÇİN ARACI KOYANLAR KABUL EDİLMEYİNCE OPERASYON ELEMANI OLDU"

- Seçimlerde aday olanların bedel mukabilinde programlara çıkma teklifinin kabul edilmediğini ifade ettiniz. Daha da ötesinde SÖZCÜ TV yada gazetelerinde köşe yazarı olmak yada başkaca programlarda yer almak için aracılar koyanların bu talepleri kabul edilmediği zaman başkaca isnatların ve başkaca operasyonların eleman olmaya hazır olduğunu da gözlemliyoruz bu süreçte.

"YARINDAN İTİBAREN YARGIYA BAŞVURUYORUZ"

- 2017'lere benzer bir süreç yaşıyor olabiliriz. Sizin ifade ettiğiniz gibi SÖZCÜ Medya Grubu millete yaslanan millete dayanan bir kurum olmak dışında herhangi bir işleve sahip değildir. Bu anlamda kadim Cumhuriyet Devleti geleneği 2017'de açılmış olan davada nasıl nesnellikle bu kurumun FETÖ iltisakı ile tanımlanabilir bir kurum olmadığını ifade etmişse bugün gerçekten kendisini devlet içinde bir parça olarak görmeye, göstermeye ama devletin bir parçası olmadığına emin olduğumuz kişi yada kurumların benzer operasyonlarına da kadim Cumhuriyet geleneği ve onun temsilcisi Cumhuriyet savcılarının ve yargılama makamlarının benzer şekilde karşılık vereceğine kuşkumuz yok. Biz onu da beklemiyoruz ve bu süreci iftira suçlamasına maruz bırakacak şekilde kendimiz başlatıyoruz yarından itibaren.

TAVIR GAZETESİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI

Sözcü Medya Grubu’ndan Türk basınına yeni bir soluk: TAVIR gazetesi yayın hayatına başladı. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, TAVIR'ın kuruluş felsefesini ve medyadaki duruşunu Sözcü TV Ana Haber'de Serap Belovacıklı'ya anlattı:

- 2007 senesinde SÖZCÜ Gazetesini çıkartmıştık Burak Bey'le beraber çalışıyoruz. Bir matbaa vardı o zamanlar. Görüyorum ki hafif hafif saldırılara başladılar. Bu işin iç yüzünü ben içindeydim. Burak Bey tek bir matbaa ile kendisi uğraştı. Yurtdışından gitti matbaa aldı geldi kendisi kurdu. Gazete'den kazandığı paraları medyaya yatırdı. İsteseydi gider otel alırdı başka bir şey yapardı. Her şeyi yapabilirdi ama o yolu seçmedi. Her yerde matbaalar kuruldu ve paralar hep oraya harcandı."

"- Şu anda SÖZCÜ Grubu'nda 500 kişi çalışıyor. Biz o zaman başladığımızda 40 kişiydik. Bakıyorum da diyorlar ki, nasıl oluyor da bilmem ne de saçma sapan şeyler. Bunlar matematiği bilmiyorlar, gazeteciliği bilmiyorlar. Sattığı gazeteden para kazandı Burak Akbay, bunu anlamıyorlar. Kendi gruplar kendi gazeteleri satmadığı için hep finanse edildikleri için bilmiyorlar. SÖZCÜ ile başladık interneti kurduk sonra SÖZCÜ TV, Korkusuz Gazetesi'ni çıkardık. Şimdi de yeni bir gazete katıldı, Tavır.

"BİZİM TAVRIMIZIN ATATÜRK'ÜN YOLU"

- Biz daha çok halkımızın ekonomik sorunları, geçim derdi bunları vereceğiz. Bunları haber yapacağız. Diğer gazetelerden farklı olarak beyaz gazete yapmaya çalıştık. Bundan sonraki yayınımızda tabii bizim tavrımız Atatürk'ün yolu, Laikliğin yolu, Demokrasinin yolu, Halkın yolu. Biz tavrımızı ona göre koyacağız. Haksızlıklara karşı tavır alacağız, yolsuzluklara karşı tavır alacağız"