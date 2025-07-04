MHP'ye yakın Türkgün gazetesi bugün"Enflasyonda beklenen yavaşlama başladı, umutlar yeşeriyor" manşetiyle Şimşek'e destek çıktı.

Yeni Şafak ve Türkiye gazeteleri ekonomi yönetiminin politikalarını enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle manşetlerinden eleştirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifayı düşündüğünü söylemişti. Özel Yeni Şafak'ın manşetine ilişkin olarak da, "CHP'de bir karışıklık yok, geçerli oyların hepsini alan bir genel başkan var. Mehmet Şimşek'e önce satır aralarında, sonra sütun sütun bugün odunla vurmuşlar. Daha ne yapacak? Yeni Şafak'ın desteği damada. Damat Yeni Şafak eliyle hem de laf sokarak kafasına kafasına vuruyor Mehmet Şimşek ve politikalarının... " ifadelerini kullanmıştı.