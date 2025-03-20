İktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tekrar aday olmak isteyen önceki dönem Şube Başkanı Serhat Çelik, adaylığı üye olmadığı gerekçesiyle reddedilince sinir krizi geçirdi.

ADAYLIĞI KABUL EDİLMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çelik, “Toplu İş Sözleşmesi’nden haberim yok diyen insanlar, o sözleşmeyi git imzala diyen insan. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki eylemden haberimiz yok diyenlerin, sabahından akşama kadar her şeyden haberi var. Ama tek fatura Serhat Çelik’e kesildi. Çocuklarımı büyüdüğünü görmedim ben. 5 bin 300 üyeyi 11 bin 400 yaptım. Ben bunu hak etmedim. Yazıklar olsun” diyerek gözyaşı döktü.

YAVUZ NAVRUZ YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Sendika seçime tek liste olarak giderken KASKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Sorumlusu Yavuz Navruz yeni başkan seçildi.

İŞÇİLERE DESTEK VERDİĞİ İÇİN HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Serhat Çelik, AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan binlerce işçinin 19 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminin ardından görevinden istifa etmişti. Çelik, istifasının ardından AKP’li belediye başkanlarının sendika genel merkezini arayarak görevden alınmasını istediğini söylemişti. Çelik ayrıca katıldığı bir televizyon programında ise, Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Kayseri’de gerçekleştirdikleri mitinglere işçileri taşımalı olarak götürdüklerini itiraf etmişti.