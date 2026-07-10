Şarkıcı Alişan, Ankara'da bir tanıtım toplantısına katıldı. Etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, ekonomik durum ve yatırım planlarından dert yandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Alişan, mevcut piyasa şartlarında yeni bir adım atmanın zorlaştığını belirterek, gazetecilerin yatırımlarla ilgili sorusuna, "Yatırım şu an yapamıyoruz, şu an yatıyoruz" yanıtını verdi. Artan genel giderler nedeniyle gelir ve gider dengesini kurmanın zorlaştığını ifade etti.
"KAZANDIĞIMIZIN FAZLASI GİDİYOR"
Kazançlarının büyük bir kısmının ailevi sorumluluklar ve günlük yaşam masraflarına harcandığını belirten Alişan, süreci şu ifadelerle aktardı:
"Gidiyor şu anda... Yani kazandığımızın belki de daha fazlası maalesef gidiyor. Çocuklar var; onların okulu var, onların masrafları var. Evin masrafları var, kendi masraflarımız var. Kıyafetimiz, şuyumuz buyumuz, oyumuz buyumuz derken... Tabii ki herkes kendi kazandığına göre harcıyor para ama şu anda evet, bir şey var yani; su gibi gidiyor. Vallahi su gibi gidiyor."