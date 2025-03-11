Eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın ortağı Avukat Cemal Sarıhan (41), AKP Genel Merkezi’nde yönetici oldu. Sarıhan son kongrede Disiplin Kurulu’na seçildi, THY’de çalışan eşi Mehtap Sarıhan (33) da Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu.

KONGRELER VERİMLİ GEÇTİ

AKP’de geçen ay önce Kadın Kolları Kongresi sonra da Büyük Kongre yapıldı. Her iki kongre Sarıhan ailesi için verimli geçti. Mehtap Sarıhan AKP Kadın Kolları MKYK üyesi seçildi. Kongre sonrasında da Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı oldu. Trabzonlu olan Sarıhan halen THY’de çalışıyor. Mehtap Sarıhan’ın eşi ve futbolcu Arda Turan’ın ortağı Cemal Sarıhan ise Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi seçildi. Daha önce AKP İstanbul il yönetiminde görev alan Cemal Sarıhan, geçtiğimiz ay itibariyle Genel Merkez’e yönetici oldu. Cemal Sarıhan ile Arda Turan’ın uzun süredir yakın arkadaşlıkları bulunuyor. 7 yıl önce gıda sektörüne giren ikili, Şişli’de yeni nesil lokanta konsepti ile ‘Arşiv’ adlı bir restoran açtılar. Ancak 3 yıl sonra bu restoran kapandı.Sarıhan, “Batmadık Arda ile hukukumuz ve ticari beraberliğimiz devam etmektedir” demişti.