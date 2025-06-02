19 Mart'ta başlatılan operasyonlarda aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınırken, devam eden süreçte söz konusu soruşturmayı yeni operasyonlar takip etti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ekonomik programa sert etkileri olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fırlayan dövizi baskılamak için piyasalara yönelik doğrudan müdahalesi 55 milyar doları aşmıştı.

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Ekonomistler, söz konusu operasyonların ekonomiye yönelik etkisinin rezerv satışıyla sınırlı kalmadığını savunurken, Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler ve faiz artışı gibi çok sayıda ekonomik gösterge 19 Mart operasyonlarının Türkiye ekonomisine önemli zararlar verdiğini gözler önüne serdi.

Bunanla birlikte söz konusu süreç, AKP'nin ekonomiden sorumlu iki isminin birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunmasına yol açtı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, geçtiğimiz günlerde 19 Mart operasyonları için "Tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna 'vermedi' demek söz konusu olamaz." ifadelerini kullanırken, Zeybekçi'nin sözlerine yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.



Yılmaz, kendisine yöneltilen 19 Mart sürecinin ekonomiye yönelik etkisine ilişki soruya "Ekonomiye başlı başına bir etki etmedi" yanıtını verdi.