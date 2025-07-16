Kahramanmaraş’ta yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen stadyum projesinde ihaleyi kazanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılacak stadyumun ihalesini 1 milyar 633 milyon 53 bin TL bedelle Hamza Ekşi’nin şirketi AHES İnşaat kazandı.

AKP’nin damadı Mücahid Hamzi Ekşi’nin şirketi, Kahramanmaraş’ta stadyum yapacak.

TOPLAM 19 MİLYAR

2022 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta kurulacağı açıklanan ancak bir türlü harekete geçilemeyen 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum için ilk imzalar atıldı. Yeni stadyum ihalesi 30 Haziran 2025’te yapıldı. İhaleyi kazanan firma ise AHES İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi oldu. AHES şirketi ile 1 milyar 633 milyon

53 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Stadyum temel atma töreni ağustos ayında yapılacak ve 500 gün içerisinde tamamlanacak.

TOKİ’nin Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 1.455 konut ihaleside 3 milyar 946 milyon TL’ye AHES’E gitti. AHES İnşaat 6 Şubat 2023’teki depremlerinden bu yana kamudan yaklaşık 19 milyar TL’lik ihale aldı.