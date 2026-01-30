Hazine’nin borç yükü, kamudaki şatafat harcamaları ve yaklaşan seçim için gerekli bütçe gibi koşullar bir araya gelince AKP iktidarı kaynak arayışını artırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 25 yıllığına özelleştireceğini iddia etti.

İktidar, 43 yıl önce Turgut Özal’ın yaptığı gibi köprüleri satıyor. Özal senet çıkarıp, köprülerin gelirini satmıştı, AKP iktidarı ise 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 25 yıllığına özel sektöre devredecek. İki köprünün özelleştirilmesinden en az 5 milyar 600 milyon dolar gelir bekleniyor. Köprülerin yıllık masrafı 5 milyon dolar ve yılda 111 milyon dolar net gelir getiriyor. İki köprü için ABD firması BTY aracılığı ile fizibilite çalışması yapıldığını söyleyen Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin değerleri satıldı, savaş gemileri satılıyor, şimdi de köprüleri satacaklar” dedi ve şunları söyledi:

FİYAT KATLANACAK

“Bu satıştan, seçim öncesi, 6 milyar dolara yakın bir para elde edecekler. İşletici özel firma da özelleştirme sonrası köprülerin geçiş ücretlerine en az yüzde 100 zam yapacak. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği iki köprüden geçiş için 59 lira ödeniyor. Bu iki köprü de özelleşince İstanbul’da Asya ile Avrupa Yakası arasında geçiş için kullanılacak 3 köprü de özel sektöre ait olacak, başka alternatif kalmayacağı için onlar da diledikleri gibi köprü ücretine zam yapacak, fiyat katlanacak.”

Deniz Yavuzyılmaz

Muhalefet yumruğunu masaya vurmuştu

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal da 22 Ekim 1983’de TRT’de katıldığı açık oturumda köprüleri satacağını açıklamış, Halkçı Parti lideri Necdet Calp ise “Sattırmam” diyerek masaya yumruk vurmuştu. Özal da, “Satarız hem de çok iyi satarız, alan da çıkar” cevabını verdi. Calp’in yumruğu Halkçı Parti’nin oylarını katladı. Yüzde 20 oy alması beklenirken, yüzde 30.5 oy aldı. Özal, 6 Kasım 1983 seçimi ile iktidar olunca Boğaz Köprüsü için iki seferde 1-5 yıl vadeli 98 milyon dolarlık gelir ortaklığı senedi çıkardı.