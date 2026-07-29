Hükümetin iki köprüyü özelleştirme sürecini yönetmesi için Ernst & Young şirketine yetki verdiği iddia edilmişti. Bloomberg konuyla ilgili bir haber daha paylaştı. Fransız altyapı şirketi Meridiam’ın 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsüyle bazı otoyolların işletme hakları için yapılacak ihaleye hazırlandığı yazıldı.

'TÜRK ŞİRKETLER ORTAKLIK PLANI YAPIYOR'

Fransız şirketin bu ihale için Makyol inşaat ile ortaklık planladığı belirtiliyor. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, başka Türk şirketleri de ihaleye girebilmek için yabancı firmalarla ortaklık planı yapıyor.

'25 YILLIĞINA DEVREDİLECEK'

İddiaya göre köprü ve otoyolların satışı için masada iki model bulunuyor. Köprü ve otoyolların ya tek bir blok halinde ya da parçalara bölünerek özelleştirilmesi gündemde. Mülkiyeti devlette kalması koşuluyla, işletme hakkı 25 yıllığına devredilecek.

'HENÜZ KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK'

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da ‘Satılması gibi bir durum yok. İşletme hakkı devri çalışıyoruz’ demişti. Kaynaklar özelleştirme modeli konusunda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını belirtiyor.