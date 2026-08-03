Abdülhamit Gül hazırlanan kanun tasarısına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün değil 2 yıldır yoğun bir şekilde çalışarak gazilerimizin şehit ailelerimizin sorunlarına merhem olmaya çalıştılar. Gazilerimiz bize emanettir. Bu istismar edilecek bir konu değildir. Milletimizin emaneti olduğuna inandığımız için onların yanında olduk ve olacağız.

Cumhur İttifakı ile beraber imzaladığımız çalışmalarımızı tamamladık ve meclisimize sunduk.

Şehitlerimizin anne ve babalarına ilişkin düzenleme söz konusu. Bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz.

Malül sayılmayan gazilerimize ilişkin bir durum var. Terörle mücadele etmiş ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Burada da o personele aylık bağlamaya ilişkin düzenleme getiriyoruz. Gazilik Unvanı, aylık ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.

Evde bakım desteğini artırıyoruz.

15 Temmuz Gazilerinde malul sayılmayan, derece tespiti yapılmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin düzenleme yapıyoruz.

Gazi erbaş ve erler, güvenlik korucuları ve askeri öğrenci ve sivillerin aylıklarını artırıyoruz.

Muayene yaş haddini 55'e çıkartıyoruz.

684 sayılı KHK kapsamındaki personelin gösterge aylıklarını artırıyoruz. "