Tartışmalı ihale sürecinin ardından İstanbul Park’ın yönetimi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na (TOSFED) kaldı. Yönetimdeki isimler ise dikkat çekti. SÖZCÜ’ye konuşan CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı’nın AKP’ye yakınlığına değinirken, Yazıcı’nın kardeşi Efsun Yazıcı, Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Hayri Çavuşoğlu da federasyondaki isimler arasında bulunuyor. Salıcı, federasyonun Başkan Vekili Nisa Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yengesi olduğunu söyledi. Formula 1 yarışları için 2003’te yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen İstanbul Park’ta pist 30 yıllığına 117.8 milyon dolara Lale Cander’in şirketi Can Bilim Eğitim’e kiralanmıştı. Yargı kararı ile ihalenin iptal edilmesiyle kiracı şirket tesisten tahliye edilince, yeni yönetim merak konusu oldu. Yeni ihale ise düzenlenmedi.

‘2 YIL ÖNCE KONUŞULUYORDU’

Yönetimin TOSFED’e devredilmesi ile yeni süreç başladı. İptal edilen ihaleye göre kazanan firma Tuzla’daki 2.1 milyon metrekarelik alanda AVM, macerapark da yapacaktı. Ancak bu şartların artık geçerli olmadığı belirtildi. Salıcı’nın 2023’te Meclis’e sunduğu soru önergesinde “Pist üzerindeki kullanım ve işletme haklarının Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ya da TOSFED’e devri söz konusu mudur” sorusu ise tartışmaları alevlendirdi. Soru cevapsız bırakılmıştı. “Burası, 117.8 milyon dolara 30 yıllığına Lale Cander’e kiraya verilmişti” diyen Salıcı, “TOSFED’in ne kadar kira ödeyeceği açıklanmalı. Yanıtlanması gereken çok soru var” dedi. Serkan Yazıcı’nın iktidara yakınlığına değinen Salıcı, “İstanbul Park’ın TOSFED’e devredileceğine dair iki yıl önce duyumlar geliyordu. Konuyu TBMM’ye taşıdık” dedi.

‘İhale şartları artık geçerli değil’

İptal edilen ihaleye göre; kazanan firma Tuzla’daki 2.1 milyon metrekare alanda sadece Formula 1 pistini işletmeyecek, AVM, macerapark, otomobil müzesi ve eğlence merkezi de yapacaktı. TOSFED bu şartların artık geçerli olmadığını açıkladı. Salıcı, “Süreç, çelişkilerle dolu. Önceki ihalede neden bu şartlar, AVM inşaatı vardı? Orası su havzası, İstanbul’da yapılaşma yapılmaması gereken bir alan. O ihaleyi de bakanlık açtı. Hangisi yanlış” diye sordu.

‘Kamuya getirisi olacak mı?’

TOSFED’in yarı kamu kuruluşu olduğunu ve İstanbul Park’ın TOSFED yönetimde olmasının anlamlı olduğunu söyleyen CHP’li Salıcı, “Ancak burası ısrarla TOSFED’e, Serkan Yazıcı’ya veriliyor. En başından beri plan buydu. Bu konu izaha muhtaçtır. Sözleşmede Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye getirilmesi şartı vardı. Yarışların Türkiye’de yapılması, gurur verici. Ama bu tür hesaplarla ne Formula 1 Türkiye’ye geliyor ne de bundan gelir elde edilebiliyor. TOSFED’e verilmesinde ekonomik bir beklenti var demek ki. Ama bu kamuya ait bir beklenti değil” dedi.

Sorular yanıtsız kaldı

İstanbul Park’ta yaşanan süreç ile ilgili CİMER’e yapılan başvuruda da dikkat çeken detaylar yer aldı. Bir vatandaş tarafından 15 Mayıs 2025’te kuruma gönderilen yazıda, “İstanbul Park’ın mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilip devredilmediği, taşınmazda TOSFED’in tasarruf hakkının olup olmadığı, yoksa TOSFED’in taşınmazda yerleşik spor tesisinde nasıl etkinlik düzenlediği, bu etkinlikten elde edilen geliri kimin kazandığı” gibi soruların yanıtlanması istendi. CİMER’den 2 Haziran’da gelen yanıtta ise sadece “Başvurunuzda belirtilen taşınmazda mevzuata uygun olarak tasarrufta bulunulmaktadır” cümlesi yer aldı.