Ali Can POLAT

İktidarın, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nde oyalamaların devam etmesiyle emekçinin sabrı taştı. Tez-Koop-İş Sendikası, çarşamba günü, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem kararı aldı. Eylem kararının duyurulduğu gün sendikanın da bağlı olduğu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) yönetimi basın açıklaması yapma kararı aldı. Basın açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterildi. Aynı saatlerde Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, Türk-İş Ankara’nın Whatsapp grubunda Tez-Koop-İş’in eylem çağrısının Türk-İş’in bilgisi ve onayı dışında alındığını belirterek eyleme katılmama çağrısı yaptı. Sendikanın eylem kararında bir değişiklik olmadığını, çarşamba günü alanda olacaklarını belirten Tez-Koop-İş Başkanı Haydar Özdemiroğlu, şunları söyledi:

ÜYELERİMİZ RAHATSIZ

“İşçinin geliri her geçen gün eriyor. Emekçinin alacağı toplu para da hiçbir işe yaramayacak. Biz bir an önce hükümetin teklifini görmek istiyoruz. Türk-iş Konfederasyon çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyor ama bizim üyelerimiz, tabanımız bu oyalama sürecinden ve gecikmeden ciddi biçimde rahatsız. Konfederasyonu sürekli sıkıştırıyoruz alanlara çıkmak için. Eskiden Türk-İş böyle gecikmelerde alana çıkar üretimden gelen gücünü kullanırdı. Şimdi çıkmıyor, kamu işverenleri sendikası ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ekonomi üzerinden yüklenerek hedef saptırıyorlar.” Türk-İş Başkanı’nın işverenlerin baskılarıyla çalışanların sendika tercihine müdahale etmelerini eleştirdiğini kaydeden Özdemiroğlu, Türk-İş bölge temsilcilerinin işverenlerle işbirliği yaparak sendikalarının örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerin istifasına ve sendika değiştirmesine göz yumduğunu aktardı.

Makamların gerçek sahibi işçilerdir

Duruma tepki gösteren Tez-Koop-İş Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, “Hem bir basın açıklamasıyla oyalamaya hiç laf etmiyorlar, Çerçeve Anlaşma Protokolü’nü gündem etmeden konuşuyorlar. Hem de bizim eylemimize katılıma darbe vuruyorlar” dedi. Tüm emekçileri eyleme davet eden Özgen, “Sendikal bürokrasinin geldiği noktayı gösteriyor. Üzüyor bizi, biz işçi temsilcisiyiz. İşçinin taleplerini hayata geçirmek için varız. Sınıf sendikacılığı yapıyoruz. Ne benim bulunduğum makam ne de Türk-İş yönetimi kimsenin mülkü değildir, gerçek sahibi işçilerdir” dedi.