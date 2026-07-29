Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için çalışmalar hızlandı. Süreci kısa sürede sonuçlandırmak için görüşme trafiği hızlandırıldı.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiyesi konusunda yapılacak yasal değişiklikle ilgili 15 Ağustos planı yapılıyor. Terör örgütü, 15 Ağustos 1984 günü Eruh ve Şemdinli baskınları ile ilk eylemini yapmıştı.

SEMBOLİK MESAJ

Kanun teklifinin Ağustos ayının ilk haftası TBMM’ye sunulması, Adalet Komisyonu’nda ele alınması ve TBMM Genel Kurulu’nda da Ağustos ayının 2. haftası görüşülmesi, 15 Ağustos Cumartesi günü yasalaşması planı yapılıyor.

Böylelikle yasa TBMM’de kabul edildiği gün PKK’nın 1984 yılında ilk eylemini yaptığı Eruh ve Şemdinli baskınları gününe denk gelecek. Bu planlama işlerlik kazanırsa sembolik olarak “Terör 15 Ağustos’ta başladı, 15 Ağustos’da bitti” mesajı verilecek.

Müstakil yasa olarak hazırlanan teklifin 10 madde olması bekleniyor. Henüz net biçimde ortaya çıkmayan metin için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda görev alan 5 partinin ‘koordinatör’ isimleriyle de son kez görüşecek. Mutabakat sağlanırsa metin ortaya çıkacak. Numan Kurtulmuş ve AKP Grubu, yasa teklifinin 5 partiden milletvekillerinin imzasıyla verilmesini istiyor.

MUHALEFET TEMKİNLİ

Taslak metnini görmeyen muhalefet partileri ise düzenlemeye ilişkin sürece mesafeli. Muhalefet, imza vermeye temkinli duruyor. Muhalefete mensup koordinatör isimler “Katkı sunmadığımız bir metne görmeden imza vermeyiz’’ derken, teklifin AKP’li vekillerin imzasıyla TBMM’ye sunulmasını önerdiler.

15 Ağustos’un şehidi Süleyman Aydın’dı

50 bin kişinin ölümüne yol açan PKK terör örgütü, silahlı ilk eylemini 15 Ağustos 1984 günü saat 21.30’da Siirt’in Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaptı. 30-40 kişilik grup, Eruh’ta İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’na saldırdı. Karakolda nöbet tutan Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, açılan ateşle şehit düştü ve terör örgütünün şehit ettiği ilk asker oldu.

Eruh’ta da eş zamanlı baskın yapıldı. Merkez Karakolu ve lojmanlar hedef alındı. Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı ve şehit oldu. İlk saldırı dönemin devlet yöneticileri tarafından “birkaç çapulcunun işi” diye değerlendirilse de sonraki yıllarda PKK sivil halk, kamu binaları ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemlerine artırarak devam ettirdi.