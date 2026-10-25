Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul ve Ankara 2 No’lu barolar ile çeşitli illerde gerçekleştirilen ticaret ve sanayi odası seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. AKP’li yöneticilerin desteklediği bazı adayların sandıktan galibiyetle çıkamamasını değerlendiren Tayyar, Cumhurbaşkanı’nın desteğini almış izlenimi oluşturulmasının seçimi kazanmaya yetmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, sonuçların arkasında toplumdaki değişim beklentisi ve genel politikalara yönelik tepkilerin bulunduğunu ileri sürdü.

AKP’Lİ YÖNETİCİLERİN DESTEKLEDİĞİ ADAYLAR KAYBETTİ

İstanbul ve Ankara 2 No’lu barolardaki seçimlerin tamamlandığını hatırlatan Tayyar, her iki kentte de AKP’nin adayı olarak gösterilen isimlerin seçimi kaybettiğini ifade etti.

Ticaret ve sanayi odalarının seçimlerine de değinen Tayyar, Bursa ve Kütahya’nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde AKP’li yöneticilerin açıkça desteklediği adayların istedikleri sonucu alamadığını kaydetti.

Tayyar, kaybeden adaylardan bazılarının Cumhurbaşkanı’nın kendilerini desteklediği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını savunarak bu yaklaşımın seçim sonuçlarını değiştirmediğini dile getirdi.

“TOPLUM ARTIK BU YÖNTEMİ KABUL ETMİYOR”

Seçim sonuçlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerini üç başlık altında toplayan Tayyar, Cumhurbaşkanı’nın isminin seçim süreçlerinde kullanılmasına yönelik eleştiride bulundu.

Tayyar, toplumda güçlü bir değişim eğilimi bulunduğunu ve seçmenlerin kendi iradelerini özgürce yansıtabilecekleri rekabetçi bir ortam istediğini belirtti. Genel politikalara yönelik memnuniyetsizliğin yalnızca siyasi seçimlerde değil, farklı alanlardaki sandıklarda da kendisini gösterdiğini savundu.

“TOPLUMUN SESİNE KULAK VERMELİSİNİZ”

Tayyar, seçim sonuçlarından çıkarılması gereken dersin toplumun taleplerini dikkate almak olduğunu ifade etti.

Toplumun iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tayyar, yanlış uygulamalara destek verilmemesi ve doğru olandan uzaklaşılmaması çağrısında bulundu.

Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: