2018-2023 yılları arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan iktidarın önemli isimlerinden Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yapılan toplantı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yardımcıları ve bakanlık bürokratlarına sert ifadelerle tepki gösterdi.



FİDAN'IN EKİBİNİ MUHALEFETİN ÖNÜNDE FIRÇALADI

DW Türkçe'nin haberine göre Oktay, komisyondaki görüşmeler sırasında özellikle askeri ve ekonomik boyutu olan anlaşmalarda şeffaflık ve detay eksikliği yaşandığını savundu. Yapılan sunumların içinin boş olduğunu vurgulayan Oktay, bakanlık heyetini sert bir dille eleştirerek 'Dersinize çalışmadan gelmişsiniz' şeklinde konuştu.



'ANLATTIKLARINIZDAN HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM'



Muhalif milletvekillerinin de bulunduğu komisyonda yaşananlar dikkat çekerken, toplantıda Hakan Fidan’ın yardımcılarından biri tarafından yapılan bilgilendirme, Oktay’ı ikna etmedi. Bunun üzerine Oktay, “Anlattıklarınızdan benim kafamda hiçbir şey oluşmadı. Diplomatik konuşuyorsunuz ama yapılan çalışmalar burada izah edilemiyor” diyerek tepkisini sürdürdü. Oktay, bu duruma anlayış göstermeyeceğini de açıkça dile getirdi.

MUHALEFET FİDAN'I İSTEDİ, OKTAY TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantı sırasında muhalefet milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bizzat komisyona gelerek bilgi vermesi gerektiğini ifade etti. Ancak bu öneri de Oktay’ın tepkisiyle karşılandı.

“BAKAN YARDIMCISI, BAKANI TEMSİL EDER”

Muhalefetin çağrısına yanıt veren Oktay, “Bakan yardımcısı, bakanı temsil eder” diyerek Hakan Fidan’ın toplantıya gelmesine gerek olmadığı görüşünü savundu.

Son iki toplantının da benzer gerginliklere sahne olduğu belirtilirken, yaşanan tartışma Meclis kulislerinde dikkatle izlenmeye devam ediyor.