SÖZCÜ TV’de Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika programına konuk olan Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin, iktidarın ara zam yapmama gerekçelerini sıraladı.

"KAYBEDEN YİNE VATANDAŞ OLDU"

Enflasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şirin, "2 sene boyunca bedel ödeterek çözmeye uğraştığını söylenen enflasyon daha da patlayacak. Bunu yaparken hep sabit gelirli üzerinden tanımlandı, talep enflasyonu var denildi. O da bir illüzyondu. İnsanların ücretleri üzerinde oynandı. Diğer taraflardan enflasyonu artıran hiçbir hususun üzerine üzerine gidilmedi sonrasında kaybeden yine vatandaş oldu" ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİKTEN ÖYLE BİR KORKUYORLAR Kİ..."

Şirin, iktidarın ara zam yapmamasına ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Bakın asgari ücret dramatik bir durumda ve ara zam yapamadılar. Bu bir tercih tabii ki ama yapamadılar. Şöyle; işsizlikten öyle bir korkuyorlar ki firmalar zaten batmak üzere ve sürekli batıyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda asgari ücreti de arttırırsak daha da beter işten çıkarmalar olacak mantığı var. Çünkü iş dünyası batıyor. Batan insan daha fazla, biz işçi çıkartmayalım mantığıyla hareket edilsin isteniyor ama bu bir de bu da bir kısır döngü"