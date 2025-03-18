Milyonlarca asgari ücretli Ocak ayında aldıkları zamın ardından iktidarın temmuz ayı için ara zamma kapılarını kapaması sonrası hayal kırıklığı yaşamıştı.

Emekli vatandaşlar ise aldıkları zamma isyan etmiş ve seyyanen zam beklentisi boşa çıkmıştı.

CHP'de ön seçim tarihi olan 23 Mart'a dikkat çeken SGK uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın erken seçime odaklanacağı ve bu nedenle bu konularda karar alırken siyasi bir yaklaşım benimseyeceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

TGRT Haber'de yer alan habere göre; memur, emekli ve çalışana zam sinyalini gelirken; Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle:

"Temmuz ayı, hem hükümetin emeklilere yapacağı artış hem de ekonomik politikaların şekillenmesi açısından çok önemli bir dönem olacak. Bu dönemde, özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili alacakları kararlar, hükümetin ekonomik stratejilerinin yanı sıra siyasal faktörlere de dayanacak. Hükümetin Temmuz ayında gerçekleştireceği artışlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası sürecine paralel olarak şekillenecek. 23 Mart’tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte halkın tepkilerini gözlemleyecek ve buna göre asgari ücretliler ve emekliler için iyileştirme yapmayı planlayacak. Cumhurbaşkanının bu konuda ne kadar aktif olacağı ve ekonomiye ne gibi müdahalelerde bulunacağı, Temmuz ayında daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINI SEÇİM ANKETLERİ BELİRLEYECEK

Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verileri, hükümetin emeklilere yapacağı artışlarda temel bir gösterge olacak. Hükümet, özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarını dikkate alarak bir artış oranı belirleyecek. Ancak hükümetin bu oranlarla yetinmeyip, TÜİK’in açıkladığı oranların üzerine ek bir artış yapması da bekleniyor. Bu durumda, hükümetin sadece enflasyon verilerine dayanarak değil, aynı zamanda kamuoyunun tepkilerine ve siyasi koşullara göre ek iyileştirmeler yapması ihtimali gündeme gelebilir. Bu süreçte seçim anketlerinin de büyük bir rol oynayacağı, hükümetin bu verilere göre karar alacağı ifade ediliyor. Ankara konuşulan bu.

TEMMUZ AYI KRİTİK

Temmuz ayında yapılacak açıklamalarla birlikte, emekli maaşlarının ne kadar artacağı, asgari ücretle karşılaştırıldığında ne gibi değişiklikler olacağı ve hükümetin bu artışları hangi kriterlere göre belirleyeceği daha net bir şekilde anlaşılacak.

Emeklilerin maaşlarının ve asgari ücretin enflasyon karşısında ne kadar korunacağı, hükümetin ekonomik planları ile doğrudan bağlantılı olacak. Hükümet, bu konuda oldukça dikkatli davranmak zorunda kalacak çünkü hem ekonomik hem de siyasi açıdan çok önemli bir eşikte bulunuyor. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılması, halkın desteğini kazanmak için kritik bir adım olacak. Ancak bu artışların miktarı, enflasyon oranları ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda şekillenecek. Temmuz ayı, bu anlamda hem hükümet hem de halk için çok kritik bir dönem olacak.

2026’DAKİ EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK

Özellikle 2025 yılında emekli olanların daha avantajlı olacak çünkü 2026 yılında emekli olacakların maaşları, bir miktar düşecek. 2026’daki emekli maaşlarındaki düşüş, emekli olacaklar için ciddi bir sorun oluşturabilir. 2025 yılında emekli olanlar, bu dönemdeki artışlardan daha fazla fayda sağlayacak. 2026’da emekli olanların maaşları ise daha düşük seviyelerde kalacak."