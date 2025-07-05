CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, en sert eleştiri bugün AKP eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’tan geldi. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve ardından tutuklanmasına yönelik gelişmeleri eleştirdiği için daha önce AKP’den ayrılmak zorunda kalan Kocabıyık, son süreci kendi sosyal medya hesabından yaptığı sert cümlelerle değerlendirdi.

Hüseyin Kocabıyık’ın bu çıkışı siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Kocabıyık, daha önce İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermesi nedeniyle AKP’den ayrılmıştı.

“Bu işleri yapanlar iyi niyetli değil” diyen Kocabıyık, parti içinde ve kamuoyunda derin sorgulamalara neden olabilecek bir mesaj verdi: “Vatan için değil, kendi çıkarı için hareket edenler ülkenin savunma reflekslerini çökertiyor. Herkes izliyor.”

“Bu Gidiş, Hayra Alamet Değil”

Kocabıyık, bugünkü operasyonlara atıfla yaptığı paylaşımında, “Birisi AK Parti’yi tasfiye edecek şartları hazırlıyor. Bu gidişle, partinin sonu 28 Şubat’ın sonuna benzeyecek,” sözleriyle başlattığı sosyal medya mesaj dizinine şöyle devam etti:

“Bu İşlerin Arkasında İyi Niyet Yok”

"Geçmişte birlikte siyaset yaptığım arkadaşlara bütün bilgim ve tecrübemle söyleyeyim: bu işleri yapan ve yaptıran kişi, her kimse, bilin ki iyi niyet taşımıyor. Vatan ve millet için değil, kendisi için çalışıyor. Herkesin vicdanı var, herkes ülkesini seviyor. Sorun bakalım vicdanlarınıza dürüstçe, şu olanlar Türkiye’nin iyiliğine mi?"

" iç cepheyi güçlendirecektik? Şimdi CHP, genel merkezinde hareketsizce oturacak mı sanıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu operasyonunun maliyetinin milyarlarca dolar olduğu söyleniyor. Bu işleri yapanların niyetini sorgulasın herkes.

Türkiye’nin tüm savunma refleksleri çökertiliyor, herkes seyrediyor."

“İmamoğlu Operasyonunun Maliyeti Milyarlarca Dolar”

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin ekonomik etkilerine de değinen Kocabıyık, “Bu operasyonun maliyetinin milyarlarca doları bulduğu söyleniyor. Herkes bu süreci ve arkalarındaki niyeti sorgulamalı,” çağrısında bulundu.