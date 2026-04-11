Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının doldurulduğu THY’nin yönetim kurulu üyeliğine atanan AKP’li eski Milletvekili Hasan Murat Mercan’ın, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın dayısı olduğu ortaya çıktı. Mercan’ın kızı Simin Mercan Bayraktar ise Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın eşi.

Bunun yanı sıra THY Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Şeker’in de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlgen’in damadı olduğu öğrenildi. THY, AKP’li Özlem Zengin’in oğluna da koltuk verdi. Daha önce Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kurasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanıştıran AKP Grup Başkanvekili Zengin’in oğlu Salih Ahzem Topal da THY’de Bologna Ofis Müdürü olarak çalışıyor.

‘UTANMIYORUZ’ DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeğenini tanıştırdığı videonun ardından Meclis’te kendisine dönük, ‘AKP’lilerin yakınları sınavsız, mülakatsız görevlere atanıyor. Utanmıyor musunuz’ sorusuna, “Evet utanmıyoruz, yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Neden utanalım” cevabını vermişti.

Milyonlar alıyorlar

AKP’li isimlerin doldurulduğu THY yönetiminde genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyesi 16 kişiye her ay toplam 21 milyon 115 bin lira maaş ve huzur hakkı ödendiği iddia ediliyor.