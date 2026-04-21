İktidar cephesi ülkedeki üniversite sayısındaki yaşanan büyük artışla sık sık övünürken, AKP'li Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Bingöl Üniversitesi’nde Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Açıklamalarında Türkiye’deki üniversite sayısının fazla olmasına rağmen eğitimde kalite olmadığına işaret eden Arınç, “Türkiye’de işsizlik problemi var deniyor, ki var şüphesiz. 'İki üniversiteyi bitirdim, iki diplomam var' deniyor. Şu anda bizim 200 civarında üniversitemiz var. İkincisi de hukuk fakültelerini de her yeri açmanın gereği yok. Çünkü her yerde olunca kalite azalıyor” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÇOK HOCA YOK

Arınç, “Öğretim üyesi ve profesör yok” ifadelerini kullandığı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Hukuk fakültesi sayısı çok fazla. İletişim fakültesi sayısı çok fazla. Şimdi diş hekimliği fakültelerinin sayısı çok fazla oldu. Psikoloji bölümlerinin sayısı çok fazla oldu. Biz aynı kapasitede bunları karşılayamıyoruz."