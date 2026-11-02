Fon soruşturmasıyla Ser- maye Piyasası Kurulu’nun onay verdiği halka arzlar tartışılırken Ağustos 2025’ten bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören Damla Kent, hâlâ halka arz fiyatına ulaşamadı. Vatandaşı damlaya damlaya ev sahibi yapacağı iddia edilen ve 7.59 liradan halka arz edilen Damla Kent, aradan geçen 14 ayın sonunda borsada 6.94 liradan işlem görüyor.

Böylece Damla Kent hisselerinin değeri Ağustos 2025-Kasım 2026 arasında 21.4 milyar liradan 19.5 milyar liraya inerek yaklaşık 2 milyar lira eridi. Mevduat faizlerinde yıllık getiri yüzde 40’lı seviyelerde bulunurken TOKİ ve Emlak Konut’un projesi olarak ortaya çıkan Damla Kent’in yatırımcısı 1 yıldan uzun sürede yüzde 8.5 oranında zarar etti. Üstelik resmi yıllık enflasyon verisinin yüzde 29.7 olması yatırımcıların zararının çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor.

KAYIP 1 MİLYONU AŞTI

1+1 evlerin fiyatı halka arzda 4.8 milyon ile 6.3 milyon lira arasında belirlenmişti. Ancak aynı evlerin fiyatı şu anda 4.4 milyon ile 5.8 milyon liradan fiyatlanıyor. En ucuz 2+1 evlerde ise yatırımcının 863 bin 276 sertifika biriktirmesi gerekiyor. O sertifikaların değeri de halka arzdan bu yana geçen sürede 6.5 milyon liradan 6 milyon liraya indi. En pahalı 2+1 evlerin fiyatı da 12.5 milyon liradan 11.5 milyon liraya düştü. 2 milyon fazla sertifika biriktirilmesi gereken 3+1 evlerin borsadaki değeri 15.2 milyon liradan 13.9 milyona indi. Böylece 3+1 evlerdeki erime 1 milyon lirayı aştı.

Emlak Konut, İstanbul Başakşehir’deki Damla Kent projesini bu temsili fotoğrafla kamuoyuna tanıtmıştı.

İlerleme oranı %29.3 525 adet daire satıldı

Damla Kent’in halka arzına 726 bin 719 yatırımcı katılmıştı. Ancak birçok kişinin elindeki hisseleri satarak çıkmasıyla yatırımcı sayısı bir ara 300 binin altına gerilemişti. Emlak Konut’un paylaştığı rapora göre Damla Kent projesinde 15 Ekim itibarıyla ilerleme oranı yüzde 29.3 oldu. Resmi ve idari işlemlerin yüzde 55’i tamamlanırken üst yapı inşaatlarındaki ilerleme oranı yüzde 23.1’de kaldı. Projedeki 2 bin 214 dairenin 525’inde asli edim gerçekleşti ve geriye 1 bin 689 daire kaldı. Asli edim gerçekleşen evlerin 156’sı 1+1, 260’sı 2+1, 88’si 3+1, 21’i de 4+1 olarak sınıflandırıldı. Projenin 2029’da bitirilmesi planlanıyor.