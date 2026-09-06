Türkiye'nin Finlandiya-Helsinki Büyükelçiliğine bürokrasinin vazgeçilmezi, Sayan ailesinden bilgisayar mühendisi Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.





AKP'NİN VAZGEÇİLMEZ AİLESİ



Fatma Betül Sayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. O dönemde kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak da müsteşar yardımcısı oldu. Erkek kardeş Fatih Sayan da Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu. Dış politika ve diploması eğitimi bulunmayan, Sayan ailesinden bilgisayar mühendisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ise dün Finlandiya Helsinki Büyükelçiliği’ne atandı.



Koytak daha önce Katar ve Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile iki büyükelçi merkeze alınırken, 12 ülkeye ise yeni büyükelçi atandı.