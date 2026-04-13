Son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’ye yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu operasyonlarla birlikte, birçok belediye yönetimi de el değiştirdi.

Operasyonlar ile tutuklanan CHP’li belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinde çoğunluğu varsa AKP’li bir üye, yoksa istifalar ile denge değiştirilip yine AKP’li bir üye belediye başkanı olarak seçiliyor. AKP sandıkta kaybettiği başkanlıkları bu yolla elde ediyor.

İLK HEDEF KİLİS Mİ?

Şimdi CHP’li belediye meclis üyeleri ile AKP-MHP’li belediye meclis üyeleri arasındaki denge çok az olan belediyeler de kıskaç altında. Kilis gibi bazı illerde CHP ile AKP-MHP’li üye sayıları arasında sadece 1 oy fark var. Kilis’te 16 CHP’li, 15 AKP-MHP’li belediye meclis üyesi bulunuyor. Bu ve benzer iller kritik eşikte bulunuyor.

KÜTAHYA VE AMASYA

Kütahya’da AKP’li 16 meclis üyesi bulunuyor. MHP’nin ise 10 üyesi ile Cumhur İttifakı’nın 26 meclis üyesi bulunurken CHP’li 11 üye var. Amasya da kritik illerden biri. İktidar meclis üyesi transfer etmek isterse sadece üç üyeyi ikna etmesiyle çoğunluğu sağlayabilir. Amasya’da 17 CHP, 9 AKP ve 5 MHP’li üye bulunuyor.

Meclis üyesi transferlerinin gündeme gelmesi durumunda Burdur, Giresun, Sinop, Kırıkkale, Kırşehir ve Kütahya’da da meclis çoğunluğu açısından kritik olarak görülüyor. Çoğunluk AKP ve MHP’ye (Cumhur İttifakına) geçebilir.

Son olarak Bursa’da Mustafa Bozbey tutuklandı ve AKP’li Şahin Biba başkanvekili oldu.