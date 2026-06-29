Son günlerde politik mizahı nedeniyle çeşitli tartışmaların odağında yer alan komedyen Deniz Göktaş'ın Türkiye'yi terk ederek yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Göktaş, kısa sürede yayılan bu söylentiler üzerine açıklama yaptı.
Sıradan bir seyahatin bazı kesimler tarafından istihbarat haberi gibi sunulmasına tepki gösteren komedyen, durumun aslını şu paylaşımla açıkladı:
"YÜKLÜ BİR BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ÖDEDİM"
"merhabalar,
bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."