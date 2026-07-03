Alican Uludağ'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Resmi Gazete'nin 27 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımladığı yeni yönetmelikle, belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı kreş ve gündüz bakımevleri için bakanlıktan açılış onayı alma zorunluluğu getirildi.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" ile büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin işlettiği kreşler de ilk kez doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izin ve denetim sistemine dahil edildi.

ALTI AY İÇİNDE BAŞVURU OLMAZSA KAPANACAK

Yayınlanan yönetmeliğe göre belediye kreşleri de dahil olmak üzere mevcut kuruluşların altı ay içinde Bakanlığa başvurarak açılış onayı almaları gerekiyor. Bu süre sonunda gerekli izni almayan kuruluşlar hakkında kapatma süreci işletilebilecek

YETKİ DOĞRUDAN BAKANLIĞA VERİLDİ

Belediye kreşlerinin denetimi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetki alanına alındı.

Buna göre kreşler, valiliklere bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde ayrıca doğrudan denetim yapabilecek. Eğitim programlarının uygulanması ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenecek.