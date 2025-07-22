BBP Genel Başkanı Mustafa Destici dün, Bursa’da Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi’nde esnaf ziyareti yaptı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Destici, emekli ve asgari ücretlilerin büyük sıkıntılarının olduğunu belirtti.

Kamu işçilerinin 7 aydır farklarını alamadığı belirten Destici, "En son hükümetin teklifi birinci 6 ay için yüzde 24 ve daha sonraki dönemler için de enflasyon farkı olarak ifade edildi. Bizce kabul edilebilir, makul bir rakam. 2026 için de yüzde 5’lik bir refah payı vererek, bence bu toplu sözleşmeyi tamamlamak gerekiyor. Ve işçilerin de ocaktan beri hak ettikleri bu zammı almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği yeni sürece de değinen Mustafa Destici, “Elbette ki hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz. Çünkü teröre biz 40 yıldan fazla bir zamandır, binlerce şehit vermişiz. On binlerce insan kaybetmişiz. Ve 2 trilyon dolardan fazla para harcamışız. Bu şu demek bakın. Bizim şu anda ülke olarak iç, dış, kamu, özel, 550 milyar dolar borcumuz var. Bunun 4 katını biz terörle mücadeleye harcamışız. Bu para harcanmasa da ekonomiye girseydi, bugün işsizlik olmazdı. Bugün bu konuştuğumuz emeklilerimiz 16 bin değil, 36 bin alıyor olurdu. Asgari ücretlimiz 22 bin değil, 50 bin alıyor olurdu. Öğretmenimiz 50 değil, 100 bin alıyor olurdu” dedi.

BAKIRHAN BİR ŞART İLERİ SÜRDÜ

Süreçte samimiyet görmediklerini söyleyen BBP Genel Başkanı, “Bizim devletimizden ya da Cumhur İttifakı ortaklarımızdan bir şüphemiz yok. Abdestlerinden ya da iyi niyetlerinden şüphemiz yok. Biz karşımızdaki bu hain terörist güruha güvenmiyoruz. İpleri Amerika'nın ve İsrail'in elinde olan bu katiller sürüsüne güvenmiyoruz. Ne dendi? Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz silahları bırakacaklar. Kendilerini feshedecekler. Çok güzel. Ama daha birkaç gün önce PKK'nın siyasi partisi DEM’in Eş Genel Başkanlarından bir tanesi açıklama yaptı. Ne dedi? ‘O anayasa değişikliği taslağı eninde sonunda önümüze gelecek’ dedi. Tırnak içinde Tuncer Bakırhan ‘O zaman göreceğiz. Burada demokratikleşmeyle ilgili bir şey var mı. Sözde Kürt sorunuyla ilgili bir şey var mı. Bunları göreceğiz. Buna göre karar vereceğiz’ dedi. Yani bir şart ileri sürdü. Daha bugün Kandil'deki terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık'ın açıklamaları basına düştü. Benzer şeyleri söylüyor. Yani terörist başı dahil, ondan başlayarak bütün teröristlerin affından, yine sözde demokratikleşmeden, yine tırnak içinde Kürt sorunu çözülmesinden ve kullandıkları ifadeler, hala bölücü dil ifadeleri. Ne diyor? Mezopotamya halkları, Türkiye halkları gibi böyle abuk subuk temelsiz. Ya bu ülkede bir tane halk var, hepimizin ortak adı Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Çerkez'iyle, Boşnak'ı da o da Türk milletidir” şeklinde konuştu.

"BU HALKIN ADI TÜRK MİLLETİDİR"

‘Türk halkı’ kelimesinin değiştirilemeyeceğinin altını çizen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu kimsenin değiştirmesine bu millet müsaade etmez. Kimse hayal görmesin. Buna kimse müsaade etmez. Biz de etmeyiz. Hiç kimse etmez. Ne anayasada ne yasada böyle bir değişikliğe kimse müsaade etmez. Dolayısıyla yok efendim Mezopotamya halkıymış, yok efendim işte Anadolu halkıymış. Bir kere bunları kesecekler. Bu halkın, bu milletin adı Türk milletidir. Biz adımızı Türkiye'den almadık Türk milleti olarak. Bu millet Türk olduğu için, bu ülke Türkiye oldu. Onun için Türkiye kondu. Buradaki millet kurulurken, bu devlet Türk olduğu için Türkiye dendi. Başka bir şey olsaydı başka bir şey söylenirdi. Nasıl Fransızların çok yaşadığı yer olduğu için Fransa denmişse, Almanların yaşadığı yere Almanya denmişse, Yunanlıların yaşadığı yere Yunanistan denmişse, burası da Türklerin vatanı olduğu için buraya Türkiye dendi. Şimdi biz vatanımızı mı paylaşacağız. Öyle bir şey olabilir mi. Ya da vatanımızın, milletimizin kimliğini mi tartışmaya açtıracağız. Onun için biz net söylüyoruz. 1’inci olarak herkes bu milletin bir kere kimliğiyle oynamayacak. 2’ncisi, devletin ismiyle de oynatmayız, bayrağıyla da oynatmayız, marşıyla da.”

"DEM PARTİ DE KENDİNİ FESHEDECEK"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine de değinen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

“Silah bırakacakmış, şarjsız, pazarlıksız, müzakeresiz. Bıraksın. Ama sadece PKK olarak değil. Efendim PYD de bırakacak, YPG de bırakacak, PJAK da bırakacak. Hepsi bütün uzantılarıyla bırakacak. Kendini feshetti, etsin. Elbette memnun oluruz. Şartsız, pazarlıksız. Müzakeresiz. KCK da kendini feshedecek. Sadece PKK değil, İran'daki PJAK da kendini feshedecek. Suriye'deki SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Hatta Türkiye'deki bu DEM Parti de. Çünkü o da PKK'nın partisi. Kendini feshedecek ve terörü lanetleyecek ve yeni bir parti kuracak. Türkiye partisi olarak yoluna devam edecekse edecek. Bunları yapmadıktan sonra, birtakım şartlar ileri sürerek bunlar olmaz. Evet bizim içimizde farklı etnik kökene sahip kardeşlerimiz var Kürtler var, Araplar var, Boşnaklar var, Çerkezler var. Bu bizim bir gerçeğimiz ve onlar bizim kardeşimiz. Biz bin yıldır birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla biz etnikçi değiliz ya da biz kavmiyetçi ya da ırkçı değiliz. Ama bu milletin bir ortak adı var. O da Türk milletidir. Efendim farklı mezhepte, işte özellikle Alevi kardeşlerimiz var. Benim genel başkan yardımcım var Alevi. Aksaray Sultan Samut Ocağı talibi. Dolayısıyla Aleviler bizim kardeşimiz. Ama bu milleti Türk, Kürt, Alevi diye bölmeye kalkarsak, bir ayrıcalık tanımaya kalkarsak, o zaman bizim Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Lübnan'dan bir farkımız kalmaz. Onun için biz üniter yapımızı muhafaza edeceğiz. Devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini ve kardeşliğini kimseye bozdurmayacağız.”