Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, art arda çıkan orman yangınları nedeniyle milletçe büyük bir acı yaşandığını ifade etti.

Mustafa Destici, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını belirterek, müdahale kapasitesinin iklim şartlarına göre yeniden planlanması gerektiğini söyledi. Eskiden 10 yangın söndürme uçağının, 50 helikopterin yeterli olduğunu ancak bugün 20-25 uçağın, 100 helikopterin bile yetmediğini dile getiren Destici, orman yangınlarına havadan müdahalede uçak ve helikopter sayısının artırılmasının hayati olduğunu vurguladı.

Destici, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun kasıt ve ihmal sonucu çıkarıldığını, bu kötü niyetli davranışların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, iyileri kötülerden korumanın en önemli meselelerden biri olduğunu söyledi.

ORMAN YANGININA İDAM CEZASI TALEBİ

Destici, orman yangınlarını kasıtlı çıkaranların da idam cezası kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Daha önce çocuklara, kadınlara yönelik cinsel suçlar ve terör suçları için idam cezası talep ettiklerini hatırlatan Destici, bu amaçla 2011'de 2 milyon imza topladıklarını, 2013'te 30 ilde referandum yaptıklarını ve Meclise kanun teklifi sunduklarını anlattı. Şimdi ise kasıtlı orman yakma suçunu da bu kapsama ekleyerek, bu suçlar için idam cezasının mutlaka getirilmesi gerektiğini savunan Destici, "Ormanı yakan cezasını çekmediği sürece tekrar suç işler. İdam caydırıcı olacaktır" dedi.

Mustafa Destici, iklim değişikliğinin orman yangınlarının başlıca sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'de kabul edilen iklim değişikliğine ilişkin yasanın olumlu yönleri olmakla birlikte, dünyayı en çok kirleten ABD ve Çin gibi ülkelerin benzer yasaları kabul etmemesinin bu ülkelerin sorumsuzluğunu gösterdiğini söyledi.

Enerji konusunda dışa bağımlılığın Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu ifade eden Destici, cari açık ve dış ticaret açığının temel nedeninin bu olduğunu belirtti. Çözüm olarak güneş, rüzgar ve biyoenerji gibi çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının önceliklendirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olması gerektiğini de belirtti.

"15 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARIN CEZAİ SORUMLULUĞU ARTIRILMALI"

Destici, İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesini kınadı. Çocukların suç dünyasına sürüklendiğini belirten Destici, devletin bu örgütleri kısa sürede çökertme gücüne sahip olduğunu söyledi. 15 yaş üzerindeki çocukların cezai sorumluluğunun artırılması gerektiğini vurgulayan Destici, Minguzzi ailesine destek olduğunu açıkladı.

HANGİ KELİMEDEN RAHATSIZ OLDULAR

Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecinin devam ettiğini belirterek, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in sürecin adından rahatsız olduğunu söyledi.

Destici, "Hangi kelimeden rahatsız oldular? Terörden mi, Türkiye'den mi? Bu kadın grup başkan vekiline bir kez daha soruyorum: Terör kelimesinden mi rahatsız oldun, Türkiye kelimesinden mi?" ifadelerini kullandı. Destici, "Ortada bir barış, silah bırakma ya da kendini feshetme henüz olmadı" dedi.