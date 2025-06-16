Malatya’da Nisan ayında yaşanan ve kayısı üretimini büyük ölçüde etkileyen zirai don olayının yankıları sürerken, kamuoyunu şaşırtan bir açıklama Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü’den geldi. Tarımsal felaketi bilimsel nedenlerle değil, “toplumsal günahlarla” ve "zina" ile açıklayan Ünlü tepki çekti.

“Toplumda zina almış başını gitmiş, ondan sonra kayısılar yandı diye bas bas bağırıyorlar” ifadelerini kullanan Cübbeli’nin sözleri, sosyal medyada ve tarım çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

CÜBBELİ’DEN AKIL DIŞI AÇIKLAMA

Malatya’da dün gerçekleşen sohbetinde konuşan Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü, kayısıları vuran zirai don felaketini “günahlar” üzerinden değerlendirdi. Ünlü, tarımsal zararların nedenini doğa olayları yerine toplumun ahlaki yapısına bağladı. Ünlü, konuşmasında şunları söyledi;

Bu zina, almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Suratlarına bakıyorum, az çok Allah’ta bana bir feraset vermiş; suratında siyahlık var, o siyahlık kara sürsen olmaz. Zencide nur, bembeyaz adamda siyahlık var. O siyahlık, zinanın siyahlığıdır. Zinadan gelen siyahlık hiçbir günahla gelmez. Bir de içki varsa o hepten zaten adamı çuval eder. Onun için bu toplumda zina işi çok var. Genel toplumda çok var, Malatya’da da illaki var. Bazı namaz kılanlarda da var. Hacca, umreye gidiyorlar gelip yine zina yapıyorlar. Çok fena… Ondan sonra 'Kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyor. Kayısı yanmadan evvel günahlara tövbe edeydik. Yağmur yağmıyor, yağınca bereketli yağmıyor. Ondan sonra bulaşıcı hastalıklar artıyor. Her yere hastane yapsan müşteri bulacak kadar hasta var. Bunlar neden oluyor?”

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada birçok yurttaş, Cübbeli Ahmet’in sözlerine tepki göstererek bilimsel gerçeklerin göz ardı edilmesini ve felaketlerin “günah” söylemiyle açıklanmasını eleştirdi. Tarım uzmanları ise iklim değişikliği ve yetersiz önlem alınmasının, don olayları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.