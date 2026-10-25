Avrupa’nın büyük bölümünde kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte saatler bir saat geri alındı. Orta Avrupa Zaman Dilimi’nde bulunan Almanya’da yerel saatle 03.00’te saatler 02.00’ye çekildi.

Türkiye’de ise saat değişikliğine gidilmedi. Böylece Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı bir saatten iki saate çıktı.

TÜRKİYE'DE SAATLER DEĞİŞMİYOR

Türkiye, 2016 yılında alınan kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından mevsim geçişlerinde saatlerin ileri veya geri alınması uygulaması sona erdi.

Bu nedenle Türkiye, sonbahar ve kış aylarında da saatlerini değiştirmiyor. Almanya’da ise 1980 yılından bu yana sonbaharda saatler geri, ilkbaharda ileri alınıyor.

AVRUPA'NIN YAZ SAATİNE DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Avrupa’da kış saati uygulaması ilkbaharda sona erecek. 28 Mart 2027’de saatler bir saat ileri alınarak yeniden yaz saati uygulamasına geçilecek.

Saat değişiklikleri, Avrupa ülkelerinde genel olarak mart ve ekim aylarının son pazar günlerinde gerçekleştiriliyor.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

1970’li yıllardan itibaren birçok Avrupa ülkesinde uygulanan yaz ve kış saati sistemi, sağlık ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri nedeniyle tartışılıyor.

Uygulamaya karşı çıkanlar, saatlerin ileri veya geri alınmasının uyku düzenini bozabileceğini ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

AB'DE DE TARTIŞILDI

Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılında yaptırdığı ankete yaklaşık 4,6 milyon kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 84’ü saat değişikliği uygulamasının kaldırılmasından yana görüş bildirdi.

Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, aynı yıl eylül ayında Avrupa Birliği genelinde saat değişikliklerinin sona erdirilmesini önerdi. Avrupa Parlamentosu da öneriyi 410’e karşı 192 oyla destekledi.