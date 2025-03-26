Daha önce Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları için yapılan yasal düzenlemelere benzer bir çalışmanın, Whatsapp ve Signal gibi uygulamalar için de hazırlandığı öne sürüldü.

İktidar, geçmişte Twitter, Facebook ve TikTok gibi platformlar için uyguladığı sosyal medya düzenlemelerine Whatsapp ve Signal gibi uygulamaları da dahil etmeye hazırlanıyor.

Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir belgenin yayımlandığını ve taslak yönetmeliğin ortaya çıktığını ifade etti.

Whatsapp ve Signal gibi hizmetleri kapsayan "Şebekeler Üstü Hizmet Sunumu" ile ilgili taslak yönetmeliğin kamuoyuna yansıdığını belirten Akdeniz, bu taslağın daha önce sosyal medya platformları için yapılan düzenlemelere benzer bir yaklaşım içerdiğini dile getirdi.

'BANT DARALTMA VE ERİŞİM ENGELLEME YAPTIRIMI'

Akdeniz, "Bu servisler Türkiye’de şirket kurmaya zorlanacak. Eğer yetkilendirme yapılmazsa, bant daraltma ve erişim engelleme gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu durum, Whatsapp ve Signal gibi servislerin milyonlarca kişi tarafından kullanımını zorlaştıracak, hatta engelleyecek. Amaç, her zamanki gibi bu servisleri de bir sonraki seçimler öncesi kontrol altına almak. X ve hatta Meta gibi platformlar, Türkiye'deki yapıya ve taleplere boyun eğmeye devam ettikçe ve kendilerine gönderilen talepler hakkında şeffaf davranmadıkça, bu tip düzenlemeler ve uygulamalar karşımıza çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.