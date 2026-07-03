AKP’nin önce ‘nas’, sonra da yüksek faiz politikasıyla dar ve orta gelirli kesimin serveti yüzde 10 gerilerken küçük bir azınlık servetini katladı.

İsviçre merkezli banka UBS’in raporuna göre Türkiye’de 2023’te 60 bin civarında olan dolar milyoneri sayısı 2025 sonunda 93 bine fırladı. Toplumun büyük bir kısmı geçinemiyorken sırtını iktidara yaslayan bir grubun servetine servet katmasıyla Türkiye, gelir eşitsizliğinde dünyada ilk 10 sırada yer aldı.

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UBS’in tahminlerine göre Türkiye, 2025’te dolar milyoneri sayısındaki artışta Litvanya’dan sonra ikinci sırada yer aldı. 2023-2025 arası verilere bakıldığında ise Türkiye, milyonerlerin servetinin en hızlı büyüdüğü ülke konumunda bulunuyor. UBS’in 2023 yılı açıkladığı servet raporunda Türkiye’deki dolar milyoneri sayısı 60 bin 787 olarak ölçülmüştü. Bu değer 2025 yılının sonunda yüzde 53 artışla 93 bine çıktı.

REEL %10’luk DÜŞÜŞ

Banka’ya göre Türkiye’deki servetin yalnızca yüzde 20’si finansal varlıklarda tutuluyor. Türkiye’nin ardından ikinci sırada bulunan Rusya’da dolar milyoneri sayısı yüzde 17 artarken başka hiçbir ülkede çift haneli yükseliş görülmedi.

Milyonerler servetini büyütürken ülkenin çoğunluğun yoksulluk içinde bulunduğu UBS raporundaki verilerde de ortaya çıktı. Türkiye’de ortalama servet 2020-2025 arasında reel bazda lira cinsinden yüzde 33 yükseldi. Ancak dar gelirli kesim ve orta sınıfın daha çok temsil edildiği medyan servette ise bambaşka bir tablo var. 5 yılda Türkiye’de medyan servet yüzde 10 geriledi. Bununla beraber Türkiye, gelir eşitsizliğinde de dünyada ilk 10 sırada yer alıyor.

Zenginlerin serveti 2.5 kat hızlı arttı

Küresel tarafta da zenginlerin servetinde çarpıcı yükselişler görülüyor. UBS’e göre dünyada dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıl yüzde 13.1 artarak 3 bin 302’ye ulaştı. Türkiye’deki dolar milyarderi sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Milyarderlerin serveti 2025’te yüzde 25 artarken, küresel çapta kişi başı gelir yüzde 10.8 yükseldi. Serveti 100 milyar doların üzerinde olan 19 kişi bulunurken, bunların 15’i ABD’de yaşıyor. UBS’e göre küresel milyoner sayısı da 2025 sonunda 57.5 milyonu aştı. Raporda zenginlerin serveti artarken birçok ülkede medyan servetin gerilediği vurgulandı.