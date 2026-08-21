İktisat tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Gülten Kazgan, 99 yaşında hayata veda etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hocamızın cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır" ifadesine yer verdi.

5 Haziran 1927'de İstanbul'da doğan Kazgan, Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını tamamladıktan sonra Rockefeller bursuyla ABD'ye gitti ve Chicago Üniversitesi'nde Theodore W. Schultz ile çalıştı.

"HOCALARIN HOCASI" OLARAK TANINIYOR

Türkiye'ye dönüşünün ardından akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam eden Kazgan, 1961 yılında doçent oldu ve daha sonra profesör unvanını aldı. Tarım ekonomisi, kalkınma, Türkiye ekonomisi, iktisadi düşünce ve küreselleşme konularına odaklanan çalışmalarıyla tanındı.

Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Kazgan, 1994 yılında emekliye ayrıldı. Akademik yaşamını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sürdüren Kazgan, üniversitenin kuruluşunda kilit rol oynadı ve Kurucu Rektör olarak görev yaptı. 2010 yılında Emeritus Profesör unvanını aldı.

İktisadi Düşünce / Politik İktisadın Evrimi, Tarım ve Gelişme, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet ile Türkiye Ekonomisinde Krizler gibi eserleri bulunan Kazgan'ın vefatı, akademik çevrelerde derin bir üzüntü yarattı.