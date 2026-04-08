Türkiye'de yeni il ve ilçelerin oluşturulmasına yönelik idari düzenleme beklentileri, yeniden gündem oldu. Nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik ve coğrafi konum gibi kriterleri karşılayan çok sayıda ilçe, il statüsüne geçmek için aday listelerinde yer alıyor. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinin bağlanmasıyla oluşturulacak "Ereğli" merkezli yeni bir il kurulması yönündeki kanun teklifini TBMM Başkanlığına iletti. İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İLÇELER LİSTESİ Nüfus potansiyelleri ve sosyo-ekonomik yapılarıyla il olmaya aday gösterilen ilçelerin tam listesi şu şekilde: Marmara Bölgesi: Lüleburgaz, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli (Zonguldak), Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl. Ege Bölgesi: Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye. Akdeniz Bölgesi: Serik, Manavgat, Alanya, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı. İç Anadolu Bölgesi: Polatlı, Ereğli (Konya). Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi. Doğu Anadolu Bölgesi: Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt. Karadeniz Bölgesi: Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba. Ege Bölgesi (Kütahya): Tavşanlı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.