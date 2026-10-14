İngiltere merkezli ilaç ve aşı üreticisi GlaxoSmithKline (GSK), Belçika’daki faaliyetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla 1.217 pozisyonu etkileyebilecek bir küçülme planı açıkladı. Şirket yönetimi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Wavre’de gerçekleştirilen olağanüstü iş konseyi toplantısında söz konusu planı çalışan temsilcilerine sundu.

KESİNTİLERİN KAPSAMI VE ETKİLENECEK KADROLAR

Yeniden yapılanma süreci şirketin Belçika’daki Wavre, Rixensart ve Gembloux tesislerini kapsıyor. Kesintilerin araştırma ve geliştirme, üretim ile uluslararası destek birimlerinde gerçekleşeceği bildirilirken, fabrika işçilerinin mevcut planın dışında tutulduğu belirtildi.

Yaklaşık 8 bin 500 kişinin istihdam edildiği Belçika operasyonlarında planlanan küçülme kapsamındaki pozisyonların dağılımı şu şekildedir:

Yönetici ve Uzman Kadrosu: 735 pozisyon

Diğer Beyaz Yakalı Kadrolar: 482 pozisyon

Şirket, organizasyonu sadeleştirmeyi ve kaynakları ilaç ile aşı portföyündeki öncelikli alanlara yönlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

150 MİLYON EUROLUK YATIRIMDAN DÖRT AY SONRA GELEN KARAR

Açıklanan küçülme planı, şirketin bölgedeki son yatırımlarının hemen ardından geldi. GSK, 9 Haziran 2026 tarihinde Rixensart tesisinde 150 milyon euro yatırımla hayata geçirilen 6 bin metrekarelik yeni klinik aşı laboratuvarının açılışını yapmıştı. Yaklaşık 300 yüksek nitelikli çalışanın görev yapacağı duyurulan bu tesis ile mevcut küçülme planının farklı faaliyet alanlarını kapsadığı kaydedildi.

KÜRESEL TASARRUF PROGRAMI VE SENDİKALARIN TEPKİSİ

Belçika’daki adım, GSK’nin 28 Temmuz 2026’da duyurduğu küresel maliyet azaltma programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, 2029 yılına kadar yıllık 1,9 milyar sterlin tasarruf sağlamayı hedefliyor; bu dönüşümün toplam maliyetinin ise 2,4 milyar sterlin olacağı öngörülüyor.

Karara tepki gösteren sendika temsilcileri, şirketin kamu desteğinden yararlandığına dikkat çekerek küçülmenin gerekçelerini sorguladı. Sendikalardan BBTK, bazı üretim faaliyetlerinin ABD’ye kaydırılmasının uluslararası stratejinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Toplu işten çıkarmalara ilişkin yasal bilgilendirme ve danışma süreci başlatılmış olup, 2028 yılına kadar sürmesi beklenen müzakere döneminde etkilenecek nihayi kişi sayısının değişebileceği belirtildi.