İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'ya yönelik radikal bir karara imza attı.

Şirket, ilaç fiyatlarına yönelik yasal düzenlemelerin sektörde ciddi bir güven kaybına yol açtığını savunarak ülkedeki gelecekteki tüm yatırım kararlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kararın, Berlin yönetiminin ülkeye uluslararası sermaye çekmek amacıyla düzenlediği yatırım zirvesi sırasında gelmesi dikkat çekti.

ALMANYA'DAKİ GELECEK PLANLARININ HEPSİ ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI

Roche Almanya Başkanı Daniel Steiners, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'daki gelecekteki tüm yatırım kararlarını şimdilik askıya aldıklarını belirterek siyasi kararların ilaç sektöründe önemli ölçüde güven kaybına neden olduğunu ifade etti.

Süreç, Alman milletvekillerinin temmuz ayında yasal sağlık sigortası sisteminin maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla kabul ettiği düzenlemeyle başladı.

İlaç şirketlerinin fiyatlarını düşürmesini öngören yasa kapsamında, gelecek yıldan itibaren markalı ilaçların çoğunda uygulanan indirim oranı yüzde 7'den yüzde 15,5'e çıkarılacak.

ABD GÜMRÜK VERGİSİ SORUŞTURMASI AÇMIŞTI

Söz konusu reformlar, daha önce uluslararası ticarette de gerilime yol açmıştı. ABD, haziran ayında Almanya'nın yenilikçi ilaçlar için yeterli ödeme yapmadığı iddiasıyla gümrük vergisi soruşturması başlatmış ve gerekçe olarak Alman hükümetinin bu reformlarını göstermişti.

Almanya ekonomisi halihazırda iç talepteki zayıflık, ABD tarifeleri ve Çinli şirketlerden gelen artan rekabet baskısıyla mücadele ediyor. 2022 sonundaki pandemi sonrası talep artışından bu yana sınırlı bir büyüme kaydeden ülkede, ilaç sektöründeki bu gelişme yeni bir ekonomik risk olarak değerlendiriliyor.

'SOSYAL GÜVENLİK MALİYETLERİ İÇİN GEREKLİ' AÇIKLAMASI

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Roche'un açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, ilaç sektörünün ekonomiye sağladığı önemli katkılara dikkati çekmekle birlikte, yapılan düzenlemelerin sosyal güvenlik primlerini kontrol altında tutmak için gerekli olduğunu belirtti.

Basın toplantısında Reiche ile birlikte konuşan Siemens Üst Yöneticisi Roland Busch da durumu şirketlerin yatırım koşullarına ilişkin bir işaret olarak nitelendirdi. Busch, Almanya'da yatırım koşullarının uygun olmaması halinde şirketlerin yatırımlarını başka ülkelere yönlendirebileceği uyarısında bulundu.