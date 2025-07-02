The Times gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, CEO Pascal Soriot şirketin borsadaki kotasyonunu Londra'dan ABD'ye taşımayı düşünüyor. Soriot'nun İngiltere'nin düzenleyici ortamından duyduğu hayal kırıklığının bu hamleye yol açtığı söyleniyor.

AstraZeneca'nın Londra'daki FTSE 100 listesinde yer alan en değerli şirket olduğu düşünüldüğünde, şirketin Birleşik Krallık piyasasından çıkması endekste büyük bir yeniden ağırlıklandırmaya yol açacaktır. LSEG verilerine göre AstraZeneca'nın piyasa değeri Salı günkü kapanış fiyatı itibariyle 161,2 milyar £ (221,1 milyar $) idi.

BRI Wealth Management'ın yatırım müdürü Toni Meadows, AstraZeneca'nın New York Borsası'na taşınmayı değerlendirmesini İngiltere hisse senedi piyasası için "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi - ancak bunun "şaşırtıcı olmadığını" kabul etti.