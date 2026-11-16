ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'nın iki tedavisine onay verdi. İmmünoterapi ilacı Imfinzi'nin mesane kanserindeki kullanım alanı genişletilirken, nadir görülen kas güçsüzlüğü hastalığına yönelik Klygefa'nın da belirli yetişkin hastalarda kullanımına izin verildi.

MESANE KANSERİNDE AMELİYAT ÖNCESİ KULLANILACAK

Reuters'ta yer alan habere göre FDA, Imfinzi'nin enfortumab vedotin adlı hedefe yönelik tedaviyle birlikte, kas dokusuna ilerlemiş mesane kanseri hastalarında ameliyat öncesinde kullanılmasını onayladı. Karar, sisplatin bazlı kemoterapi alamayan veya bu tedaviyi kabul etmeyen hastaları kapsıyor.

Onay, ileri aşama klinik araştırmanın sonuçlarına dayanıyor. Araştırmada söz konusu tedavi kombinasyonunun kanserin nüksetme riskini yüzde 49, ölüm riskini ise yüzde 42 azalttığı belirtildi.

Imfinzi, halihazırda 50'den fazla ülkede onaylı bulunuyor. İlaç, akciğer ve mesane kanserinin de aralarında bulunduğu çeşitli kanser türlerinde kullanılıyor.

KLYGEFA'YA ABD VE AB'DEN ONAY

FDA'nin onay verdiği diğer tedavi, AstraZeneca'nın nadir hastalıklar birimi Alexion tarafından geliştirilen Klygefa oldu.

İlaç, sinirler ile kaslar arasındaki iletişimi bozarak kas güçsüzlüğüne yol açan genelleşmiş miyastenia gravis (gMG) hastalığı bulunan ve sinirlerdeki proteinleri hedef alan antikorları taşıyan yetişkin hastalarda kullanılacak.

Klygefa, aynı gün Avrupa Birliği'nde de aynı hastalık için onay aldı. İlaç daha önce belirli gMG hastalarında kullanılmak üzere Japonya ve bazı diğer ülkelerde ruhsatlandırılmıştı.